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    ¡No faltan los colombianos! Dos compatriotas resultaron heridas en mortal balacera en las Pirámides de Teotihuacán

    Dos personas murieron y seis más quedaron heridas, cuatro por arma de fuego, dos por caídas al huir y una más atendida por crisis de ansiedad

    Publicado por: SoloDuque

    ¡No faltan los colombianos! Dos compatriotas resultaron heridas en mortal balacera en las Pirámides de Teotihuacán

    Resumen: Las autoridades confirmaron que todas las víctimas baleadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios de la región, donde actualmente permanecen bajo estricta observación médica.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Pánico en México: Dos colombianas resultan heridas durante balacera en las Pirámides de Teotihuacán

    Minuto30.com .- Un grave hecho de violencia sacudió este lunes, 20 de abril, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México. Un ataque armado perpetrado en la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán (Estado de México) dejó un saldo trágico de dos personas muertas y múltiples heridos, entre los cuales se encuentran dos ciudadanas colombianas.

    El ataque desde lo alto de la estructura

    Hacia el mediodía, el pánico se apoderó de los visitantes del complejo arqueológico. De acuerdo con los testimonios, se escucharon cerca de 20 detonaciones en el lugar. Las autoridades confirmaron que un hombre armado abrió fuego indiscriminadamente desde lo alto de la pirámide y, posteriormente, se quitó la vida.

    Según el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad, el saldo fatal de este violento suceso es de dos personas fallecidas: el presunto agresor y una turista de nacionalidad canadiense.

    Hombre ataca a turistas en las Pirámides de Teotihuacán: dos colombianas resultaron heridas

    Estado de las víctimas colombianas y extranjeras

    El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, entregó el balance oficial de los lesionados, precisando que cuatro personas resultaron heridas directamente por impactos de arma de fuego. Todas las víctimas son mujeres extranjeras:

    Dos ciudadanas colombianas.

    Una ciudadana rusa.

    Una ciudadana canadiense.

    Las autoridades confirmaron que todas las víctimas baleadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios de la región, donde actualmente permanecen bajo estricta observación médica.

    Hombre ataca a turistas en las Pirámides de Teotihuacán: dos colombianas resultaron heridas

    Caos y lesionados durante la estampida

    El terror desatado por los disparos provocó una huida desesperada por parte de los turistas que se encontraban en la zona. El sistema de salud local informó que en total se brindó atención a siete personas, incluida una menor de edad.

    Lea también: ¡Tragedia en México! Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja dos muertos y varios heridos

    Además de las heridas de bala, se reportaron dos personas lesionadas tras sufrir fuertes caídas desde la pirámide en su intento por escapar y una más afectada por crisis nerviosa.

    Por el momento, las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este ataque que enluta al turismo internacional. Las identidades de las ciudadanas colombianas aún se mantienen en reserva mientras reciben atención médica.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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