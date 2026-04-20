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Resumen: Las autoridades confirmaron que todas las víctimas baleadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios de la región, donde actualmente permanecen bajo estricta observación médica.

¡No faltan los colombianos! Dos compatriotas resultaron heridas en mortal balacera en las Pirámides de Teotihuacán

Pánico en México: Dos colombianas resultan heridas durante balacera en las Pirámides de Teotihuacán

Minuto30.com .- Un grave hecho de violencia sacudió este lunes, 20 de abril, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México. Un ataque armado perpetrado en la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán (Estado de México) dejó un saldo trágico de dos personas muertas y múltiples heridos, entre los cuales se encuentran dos ciudadanas colombianas.

El ataque desde lo alto de la estructura

Hacia el mediodía, el pánico se apoderó de los visitantes del complejo arqueológico. De acuerdo con los testimonios, se escucharon cerca de 20 detonaciones en el lugar. Las autoridades confirmaron que un hombre armado abrió fuego indiscriminadamente desde lo alto de la pirámide y, posteriormente, se quitó la vida.

Según el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Seguridad, el saldo fatal de este violento suceso es de dos personas fallecidas: el presunto agresor y una turista de nacionalidad canadiense.

Estado de las víctimas colombianas y extranjeras

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, entregó el balance oficial de los lesionados, precisando que cuatro personas resultaron heridas directamente por impactos de arma de fuego. Todas las víctimas son mujeres extranjeras:

Dos ciudadanas colombianas.

Una ciudadana rusa.

Una ciudadana canadiense.

Las autoridades confirmaron que todas las víctimas baleadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios de la región, donde actualmente permanecen bajo estricta observación médica.

Caos y lesionados durante la estampida

El terror desatado por los disparos provocó una huida desesperada por parte de los turistas que se encontraban en la zona. El sistema de salud local informó que en total se brindó atención a siete personas, incluida una menor de edad.

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Además de las heridas de bala, se reportaron dos personas lesionadas tras sufrir fuertes caídas desde la pirámide en su intento por escapar y una más afectada por crisis nerviosa.

Por el momento, las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este ataque que enluta al turismo internacional. Las identidades de las ciudadanas colombianas aún se mantienen en reserva mientras reciben atención médica.