“No estuvo presente”: Defensa de Blessd rompe el silencio tras imputación por presunto secuestro extorsivo

Resumen: La defensa de Blessd rechazó los señalamientos en su contra y afirmó que el artista no estuvo presente en la reunión que dio origen a la denuncia presentada en 2022. Además, cuestionó la decisión de la Fiscalía de avanzar con la imputación por secuestro extorsivo agravado y aseguró que presentará pruebas para sustentar la inocencia del cantante durante la audiencia programada para el 9 de junio.

La investigación que involucra al cantante de música urbana Blessd, tendrá un nuevo capítulo el próximo 9 de junio, cuando la Fiscalía General de la Nación avance en una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento dentro de un proceso relacionado con una denuncia presentada en 2022.

Ante la decisión del ente acusador, la defensa del artista emitió un pronunciamiento en el que rechaza cualquier vínculo de su representado con los hechos que son materia de investigación y anuncia que ejercerá su defensa durante las diligencias judiciales programadas.

Según el comunicado divulgado por la firma que representa al cantante, Blessd no habría tenido participación en el encuentro que dio origen a la denuncia.

“No estuvo presente ni participó en la reunión de junio de 2022, hecho acreditado en la actuación”, señalaron los representantes.

La posición de la defensa

Los abogados sostienen que el origen de la controversia surgió a raíz de diferencias relacionadas con el uso de la imagen del artista. De acuerdo con esa versión, el conflicto se produjo porque terceros estarían realizando actividades comerciales asociadas a la imitación de Blessd y a la promoción de presentaciones públicas.

La defensa asegura que la reunión que dio origen a la denuncia tenía como propósito abordar esa situación y buscar una salida frente al uso que se estaba haciendo de la imagen del cantante. Además, insiste en que Blessd no estuvo presente en dicho encuentro y que no tuvo participación en los hechos que posteriormente fueron denunciados ante las autoridades.

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Los abogados también afirmaron que el caso fue conocido por la Fiscalía desde 2022 y señalaron que, durante parte del proceso, existió la intención de archivar la investigación.

Asimismo, indicaron que durante el desarrollo del expediente se intentaron explorar mecanismos alternativos para solucionar el conflicto entre las partes involucradas.

“Las partes acordaron acudir a mecanismos de justicia restaurativa para resolver el conflicto subsistente entre intervinientes ajenos al artista”, señalaron.

Sin embargo, según la defensa, esos acercamientos no prosperaron y con el paso del tiempo no se logró una solución concertada que permitiera poner fin a la controversia.

Audiencia programada para junio

La audiencia fue fijada para el próximo 9 de junio y en ella la Fiscalía expondrá los argumentos que sustentan la imputación contra varias personas vinculadas al caso.

De acuerdo con la información conocida, además de Blessd, la diligencia también involucra a otras personas investigadas por su presunta participación en los hechos denunciados.

Uno de los aspectos que cuestiona la defensa es que, según su interpretación, la Fiscalía modificó el rumbo inicial de la investigación varios años después de haberse presentado la denuncia.

“La Fiscalía decidió convocar diligencia de imputación y modificar la calificación jurídica inicial. La defensa ejercerá las actuaciones correspondientes dentro del proceso”, enfatizaron los abogados.

Versiones enfrentadas

Mientras la representación de la persona que presentó la denuncia sostiene que existen elementos suficientes para que el proceso avance, la defensa del cantante insiste en que Blessd no tuvo intervención en los hechos investigados.

Por ahora, será durante las actuaciones judiciales donde cada una de las partes expondrá sus argumentos y presentará los elementos que considera relevantes para respaldar su posición.

Finalmente, los abogados del artista manifestaron que acudirán a la audiencia con el propósito de presentar el material probatorio que, según sostienen, demostraría la ausencia de responsabilidad de su representado dentro del caso.