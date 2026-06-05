Blessd y Dimelo Jara en una foto de archivo tomada de redes sociales

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Resumen: La diligencia, que será clave para definir la situación jurídica y la posible privación de la libertad de los procesados, quedó programada

¡Atención! Citan a audiencia de imputación al cantante ‘Blessd’ y a otros 3, por presunto secuestro extorsivo agravado

Minuto30.com .- El reconocido artista urbano colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido en la industria musical como ‘Blessd’, se encuentra en el centro de un grave proceso judicial. La Fiscalía General de la Nación lo citó formalmente a una audiencia de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Los graves delitos que se investigan

De acuerdo con la notificación oficial emitida por el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, el intérprete antioqueño deberá responder por su presunta participación en la conducta punible de secuestro extorsivo agravado.

Junto al cantante, el documento judicial señala en calidad de indiciados a otras tres personas, entre las que destacan miembros de su equipo de trabajo:

Santiago Jaramillo Morán (conocido en el medio como ‘Dímelo Jara’).

Laura Moreno Restrepo.

Julián David Giraldo Arboleda.

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Coordenadas de la audiencia judicial

La diligencia, que será clave para definir la situación jurídica y la posible privación de la libertad de los procesados, quedó programada por el juzgado para el próximo martes 9 de junio de 2026 a las 6:30 p.m.

Según la denuncia el artista, su manager y otras dos personas estarían implicados en un presunto caso de secuestro, agresiones y amenazas derivado de una denuncia interpuesta por un artista emergente, exintegrantes de Yo Me Llamo, y su equipo.

El pronunciamiento de las víctimas

La citación fue anunciada y difundida públicamente por Andrés Felipe Sánchez, el abogado que representa a la víctima en este caso. Tras recibir el documento oficial emanado del Sistema Acusatorio Penal, la defensa civil emitió un breve pero contundente mensaje avalando el avance del proceso:

«Como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial», aseguró el jurista, marcando la expectativa frente a los elementos probatorios que presentará el ente acusador durante la diligencia.

Se espera que en los próximos días la defensa del artista y de los demás implicados emitan un pronunciamiento oficial sobre estos graves señalamientos.

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