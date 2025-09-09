Resumen: Tras la filtración de un video íntimo de la influencer Isabella Ladera con su expareja, el cantante Beéle, la modelo se pronunció en redes sociales, asegurando que no se dejaría vencer por la situación. Su actual pareja, el influencer peruano Hugo García, le ofreció su apoyo incondicional a través de un mensaje público, lo que fue aplaudido por los seguidores en redes sociales.

«No estás sola»: El contundente mensaje de Hugo García el novio de Isabella Ladera tras la polémica del video difundido

La polémica alrededor de Isabella Ladera y el cantante Beéle no ha dejado de generar conversación en redes sociales desde el pasado 7 de septiembre, cuando se difundió un video íntimo de la expareja. El material, correspondiente a una etapa de su antigua relación, abrió la puerta a todo tipo de comentarios y especulaciones.

Ante la situación, la modelo decidió pronunciarse de manera directa a través de sus redes sociales. En un comunicado, dejó claro que aunque se siente afectada por la vulneración de su intimidad, no permitirá que la situación la derrote. “Estoy aquí, de pie, y con la cabeza en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”, expresó con determinación.

El pronunciamiento de Ladera no fue lo único que captó la atención. Hugo García, su actual pareja, le envió un mensaje de apoyo incondicional en la misma publicación. “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió el influencer peruano, despejando cualquier duda sobre el estado de su relación.

El gesto de García fue ampliamente elogiado por los seguidores, quienes resaltaron su madurez por acompañar a su pareja en un momento tan complejo, sin juzgarla ni dejarse llevar por los rumores.