No está lesionado, pero tampoco disponible: La explicación de Zidane sobre situación de James

El entrenador Zinedine Zidane, habló sobre la situación actual del colombiano James Rodríguez, que no ha sido tenido en cuenta en los últimos partidos en el Real Madrid, pero fue convocado por la Selección Colombia.

Después de la práctica de este viernes, el entrenador francés fue contundente al ser cuestionado por la actualidad de James y de Gareth Bale, de quienes se presume tienen molestias físicas permanentes aunque fueron convocados en sus selecciones.

Lea también: “No parece profesional”, exReal Madrid criticó a James Rodríguez por llegar tarde al partido ante Galatasaray

“Ni James ni Bale están lesionados. Están no disponibles (…) Lo de James y Bale no es decisión técnica. No han entrenado con el equipo”, explicó el entrenador quien detalló que ambos tienen seis días para adecuar su parte física y definir si juegan o no en sus selecciones.

Cabe resaltar que el entrenador de la ‘Tricolor’, Carlos Queiroz, convocó a James teniendo en cuenta que está ‘habilitado’ a pesar de que su club no lo utilice en las altas competencias como la Champions League y los últimos partidos de la Liga de España.