Resumen: Guías locales captaron con una cámara trampa a una tayra en el Alto del Indio, entre Belmira y Liborina. Corantioquia explica qué es este mamífero y si representa un riesgo.

No es un gato ni una nutria: la tayra que captaron en Antioquia

Una cámara trampa que guías locales instalaron en una zona rural del norte de Antioquia registró el paso de una tayra, un mamífero silvestre que llama la atención por su apariencia, pero que no es ajeno al territorio antioqueño. El registro ocurrió en el sector Alto del Indio, un corredor natural ubicado entre los municipios de Belmira y Liborina.

Los guías habían puesto el equipo en ese punto para observar la fauna silvestre que se mueve por la zona antioqueña. Las imágenes despertaron curiosidad, tanto por el aspecto del animal como por el papel que cumple dentro de los ecosistemas.

Sin embargo, Corantioquia aclaró que la presencia de esta especie no es algo excepcional. Según la autoridad ambiental, la tayra es un mamífero de amplia distribución que también ha sido registrado con cámaras trampa en los municipios de Briceño, Ituango y Gómez Plata.

La entidad agregó que es habitual encontrarlo en Belmira y que incluso puede verse en algunos sectores del Valle de Aburrá.

¿Qué es una tayra y cómo sobrevive en tantos lugares?

La tayra, cuyo nombre científico es Eira barbara, hace parte de la familia de los mustélidos, el mismo grupo al que pertenecen las nutrias y las comadrejas.

Se reconoce por su cuerpo alargado, su pelaje generalmente oscuro, una cabeza de tono más claro que el resto del cuerpo y una cola larga. Es un animal ágil, capaz de desplazarse por el suelo y también de moverse entre los árboles.

Su alimentación es omnívora. Según lo que encuentre en su entorno, puede comer frutos, insectos, reptiles y pequeños vertebrados, entre otros alimentos.

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Esa dieta tan variada es la que le permite adaptarse a ambientes muy distintos, desde bosques hasta áreas intervenidas y paisajes cercanos a las actividades humanas.

Además de su llamativa figura, la tayra es una especie que cumple funciones importantes en la naturaleza. Al comer frutos y recorrer distintos sectores, puede llevar semillas de un lugar a otro, lo que ayuda a que la vegetación se regenere de forma natural.

También, al alimentarse de pequeños animales, participa en las relaciones de depredación que conectan a las diferentes especies que comparten un mismo ecosistema.

La cercanía de fauna silvestre a las viviendas rurales y a las fincas suele generar inquietud entre los habitantes, sobre todo por el riesgo que podría representar para los animales domésticos.

Frente a esto, Corantioquia explicó que la tayra puede llegar a atacar aves de corral cuando permanecen sueltas y sin protección. No obstante, la entidad precisó que no ha atendido reportes de interacciones negativas con esta especie.

Por eso, la recomendación para quienes crían gallinas u otras aves es mantenerlas en espacios cerrados y bien protegidos, para reducir la posibilidad de encuentros con animales silvestres.

La autoridad ambiental también aclaró que este mamífero no representa un problema para bovinos, caprinos, ovinos ni equinos. En consecuencia, su presencia no debe interpretarse como una amenaza para las actividades pecuarias de la región.

El registro en el Alto del Indio vuelve a poner la atención sobre los corredores naturales por los que se moviliza la fauna en las zonas rurales de Antioquia. En estos espacios, los animales encuentran alimento, refugio y lugares adecuados para cumplir sus ciclos naturales.

Para estudiar esa presencia, las cámaras trampa se han convertido en una herramienta útil, porque no dependen únicamente de los encuentros directos con los animales. Las fotos y videos que capturan permiten identificar especies, documentar su paso por determinados lugares y ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de cada territorio.

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