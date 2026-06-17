¡No es persecución! Senador gringo explica por qué capturaron a Beto Coral y dijo que terminará en Colombia

Resumen: La detención del activista Beto Coral en Estados Unidos ha generado una fuerte controversia política, marcada por la intervención del senador republicano Bernie Moreno, quien cuestionó la validez de su asilo al acusarlo de actuar como "agente extranjero" y socavar la política exterior estadounidense, deseándole un pronto regreso a Colombia. Mientras el congresista republicano exige su deportación, el presidente Gustavo Petro ha solicitado asistencia diplomática para el activista, activando las gestiones consulares de Colombia en un caso que permanece en desarrollo bajo el escrutinio de ambas naciones.

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El senador republicano Bernie Moreno se sumó a las reacciones tras la detención del activista Beto Coral en territorio estadounidense, emitiendo un duro pronunciamiento que ha generado eco en la esfera política. A través de sus redes sociales, el congresista fue enfático al cuestionar la permanencia de Coral en Estados Unidos bajo la figura de asilo político.

“No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior”, afirmó Moreno en su cuenta de X, sentenciando su mensaje con una frase directa: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”.

Las declaraciones del senador ponen de relieve la tensión que rodea el caso del activista, quien actualmente se encuentra en medio de un proceso administrativo tras su captura. Este pronunciamiento se suma al interés que el caso ha despertado en altos niveles del poder, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien ha abogado por la situación de Coral y ha solicitado que se faciliten los procesos para su retorno al país.

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Por su parte, la Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmó recientemente que se han activado las gestiones de asistencia consular necesarias para acompañar al ciudadano colombiano en el marco del debido proceso.

El caso de Beto Coral se mantiene bajo estricta atención tanto en Washington como en Bogotá, en un contexto marcado por la polarización política y el intenso debate sobre las fronteras de la actividad política y la figura del asilo en el país norteamericano.

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