Resumen: La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la suspensión total de la programación del Fútbol Profesional Colombiano prevista para esta semana, luego de evaluar las graves afectaciones causadas por el terremoto en el país. En un hecho inédito, el ente rector y sus 36 clubes profesionales acordaron destinar sus capacidades, recursos e infraestructura para contribuir directamente en las labores de atención a los damnificados, así como brindar acompañamiento integral a los futbolistas, trabajadores y familias afectadas, enfatizando que en este momento crítico la prioridad absoluta de la nación es la solidaridad y la recuperación de las comunidades impactadas.

No es momento para el fútbol: Dimayor anunció que todos los partidos del FPC de esta semana se cancelan

En una decisión histórica que prioriza la atención de la emergencia nacional, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció este lunes el aplazamiento total de las competencias del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) programadas para esta semana.

La determinación se tomó tras realizar una evaluación integral del impacto del movimiento sísmico en diversas regiones del país y responde al compromiso del balompié nacional de volcar sus esfuerzos hacia la solidaridad y la atención a los damnificados.

Unión de los 36 clubes para la atención de la emergencia

Con la suspensión de la actividad deportiva, los 36 equipos afiliados a la Dimayor concentrarán su capacidad logística, social y humana en el apoyo directo a las comunidades e infraestructuras impactadas por el sismo:

Apoyo a damnificados: Los clubes profesionales pondrán a disposición sus instalaciones y recursos para colaborar en las tareas de ayuda comunitaria y recuperación.

Respaldo a la comunidad futbolística: La entidad activó un plan de acompañamiento prioritario para futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores administrativos y sus familias que hayan sufrido pérdidas o afectaciones por el sismo.

Llamado a la hinchada: Se solicitó a la fanaticada, aliados comerciales y medios de comunicación sumar fuerzas alrededor de las brigadas de socorro en todo el territorio nacional.

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«Hoy el fútbol puede esperar: Colombia nos necesita»

A través de su comunicado oficial, la institución envió un mensaje tajante sobre las prioridades que demanda el país en este momento de crisis:

«Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia (…) Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita», enfatizó el ente rector del deporte.

La Dimayor confirmó que continuará monitoreando el estado de la emergencia en coordinación con las autoridades gubernamentales antes de definir el nuevo calendario de reprogramación para los torneos locales.

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