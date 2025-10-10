Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía en coordinación con autoridades distritales desmanteló un punto de microtráfico que operaba bajo la fachada de una barbería en Ciudad Bolívar, Bogotá. En el lugar se incautaron fentanilo, tusi, marihuana y otros insumos listos para distribución. Tras un mes de vigilancia, dos personas fueron capturadas y el establecimiento fue sellado por venta de drogas y consumo de alcohol. El operativo golpeó una estructura criminal que obtenía altas ganancias ilegales.

¡No era una barbería, era una fábrica de drogas! Caen los responsables del laboratorio clandestino en Bogotá

Un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar permitió desarticular un punto de microtráfico que operaba bajo la fachada de una barbería en el barrio Madelena, al sur de la capital.

El lugar era utilizado para pesar, empacar y distribuir distintas sustancias ilícitas, entre ellas fentanilo, tusi, marihuana y cocaína,que eran escondidas en el techo, el baño y otros espacios del establecimiento.

Durante la inspección del local, las autoridades hallaron papeletas, elementos para la preparación de tusi, dos bolsas de esta sustancia, frascos de ketamina, una libra de marihuana, 250 gramos de cocaína, 103 pastillas y un arma traumática.

Según las investigaciones, el sitio operaba principalmente de jueves a domingo para intentar evadir controles policiales, generando rentas criminales de millones de pesos cada mes.

Tras un mes de seguimiento, dos personas fueron capturadas en flagrancia y enfrentarán cargos por porte, fabricación y tráfico de estupefacientes.

Además, se determinó que dentro del lugar se consumían bebidas alcohólicas, por lo que el establecimiento fue sellado y suspendido de toda actividad comercial.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que estos operativos continuarán en toda la ciudad: “No vamos a bajar la guardia. Seguimos tras quienes se lucran del tráfico de drogas y afectan la tranquilidad de los barrios”.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva o que afecte la convivencia a través de la Línea 123.