¡No se asuste! Este fin de semana será la implosión de la zona de Puente Aranda

Este fin de semana, Bogotá vivirá una jornada inédita con la implosión de cuatro puentes en la zona de Puente Aranda, un hecho que marca el inicio de una de las obras viales más ambiciosas del occidente de la capital.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que esta intervención transformará por completo la movilidad entre Kennedy, Fontibón y la zona industrial, al construir una estructura de tres niveles que conectará con la carrera 50 y la avenida Las Américas.

La implosión está programada para este domingo 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, y tendrá una duración aproximada de once segundos.

Según explicó Orlando Molano, director del IDU, los preparativos comenzarán desde las 11:00 de la noche del sábado con un cierre total de 2,5 kilómetros en la intersección de la carrera 50 con Las Américas, extendiéndose cinco cuadras hacia el norte y sur. Además, se restringirá el acceso a un perímetro de 150 metros por seguridad.

Para garantizar el éxito del operativo, cerca de 25 entidades distritales (entre ellas Bomberos, Acueducto, Integración Social y la Unidad de Mantenimiento) estarán presentes durante todo el proceso.

En total, se realizaron más de 4.500 perforaciones en las estructuras para insertar el material explosivo, conocido como indugel, que será detonado de manera eléctrica.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda elevada y dos puentes a tres niveles, cuya entrega parcial está prevista para 2027.

En paralelo, se implementaron medidas ambientales como el traslado de 178 árboles, control del polvo con carrotanques y alarmas de ahuyentamiento para aves.

