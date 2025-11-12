Resumen: Un hombre de 42 años fue capturado en el sector de Laureles, en Medellín, mientras se hacía pasar por mensajero y portaba una pistola con silenciador y diez cartuchos sin permiso. El sujeto, detenido durante un operativo de control, fue dejado a disposición de la Fiscalía. Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de las acciones que han permitido reducir los hurtos a personas y motocicletas en la ciudad durante 2025.

¡No era repartidor, era delincuente! Capturan en Medellín a hombre con pistola y silenciador en plena vía de Laureles

Un hombre de 42 años fue capturado por la Policía en el occidente de Medellín mientras se hacía pasar por mensajero. El sujeto, que se movilizaba en moto y vestía el uniforme de una reconocida empresa de encomiendas, llevaba consigo un arma de fuego con supresor de sonido y 10 cartuchos.

El operativo tuvo lugar en la avenida Bolivariana con la carrera 65, en pleno sector de Laureles-Estadio, donde los uniformados de la Estación de Policía Laureles realizaban controles preventivos. La actitud sospechosa del hombre llamó la atención de las autoridades, que decidieron detenerlo y practicarle un registro. Fue en ese momento cuando hallaron la pistola con silenciador, para la cual no tenía permiso legal.

Según las autoridades, la rápida acción policial permitió evitar que el arma fuera utilizada para cometer delitos en esta zona de la ciudad. Aunque el detenido no presenta antecedentes judiciales, la investigación busca establecer si tiene nexos con bandas dedicadas al hurto de personas y motocicletas.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó el resultado y recordó que la ciudad mantiene operativos constantes en los puntos más críticos:

“Medellín continúa cerrándole el paso a la delincuencia con resultados contundentes. Este año hemos logrado más de 10.500 capturas y seguimos fortaleciendo la presencia institucional en todos los sectores”, afirmó.

En lo que va del año, las autoridades reportan 1.694 capturas por hurto y una reducción del 14 % en los robos a personas, con más de 3.100 casos menos que en 2024. El hurto de motocicletas también ha caído un 25 %, con 1.420 denuncias menos, gracias a los patrullajes focalizados y las acciones preventivas en corredores estratégicos del occidente de la ciudad.

“No vamos a permitir disfraces del crimen ni trampas a la autoridad. Cada captura fortalece la confianza ciudadana”, añadió Villa Mejía.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras que la motocicleta fue inmovilizada como elemento material probatorio. Las autoridades investigan si el arma incautada ha sido empleada en otros hechos delictivos.