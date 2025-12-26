Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡No era como pensábamos! Medellín con inesperados «tacos» este viernes 26 de diciembre

Minuto30.com .- Quienes salieron a las calles de Medellín este viernes con la ilusión de encontrar una ciudad despejada tras la Navidad, se toparon con un panorama radicalmente distinto. A pesar de ser un día tradicionalmente “calmado”, las principales arterias viales de la capital antioqueña registraban desde horas de la mañana una congestión masiva, dejando a miles de conductores atrapados en gigantescos embotellamientos.

Uno de los puntos más crítico se vivió en el sector de Las Palmas. La gran afluencia de vehículos que desciende desde el Oriente Antioqueño y el flujo constante que llegaba desde el Aeropuerto José María Córdova ha generado un cuello de botella que impactó directamente en la Avenida 33.

La 33, al ser la vía de desembocadura natural para quienes bajan de Las Palmas y conectan con la ciudad, se encontraba operando a su máxima capacidad a eso de las 12 del día.

Factores que estarían alimentando el colapso:

El retorno desde el Oriente de las familias que pasaron Navidad fuera de la ciudad, el “viernes de compras” post-Navidad ha volcado a miles de ciudadanos hacia los centros comerciales del centro y el occidente y una buena cantidad de vehículos particulares.

Recomendaciones para los conductores

Si usted tiene que salir o se encuentra actualmente en la vía, tenga en cuenta lo siguiente:

Evite Las Palmas y la 33.

Armese de paciencia, pues los tiempos de desplazamiento se han incrementado. Trayectos que normalmente toman 20 minutos están superando la hora.

Revise niveles; con estas temperaturas y los largos periodos de ralentización, verifique que su vehículo no sufra recalentamientos.

Las autoridades de movilidad recomiendan a la ciudadanía estar pendientes de los paneles informativos y, en la medida de lo posible, postergar desplazamientos no urgentes.

