Resumen: El reporte ciudadano indica que la congestión inicia desde el puente de Mayorca y se extiende de manera ininterrumpida hasta la salida del puente de la Ayurá

Si va en un taco por la distribuidora hacia el norte no es un accidente: es que están pintando las calles

Minuto30.com .- Quienes pensaban que por ser viernes después de Navidad las vías de Medellín estarían despejadas, se encontraron con una amarga sorpresa. Desde tempranas horas de este 26 de diciembre, se registra una parálisis vehicular de grandes proporciones en la Avenida Regional, en el carril de la distribuidora, sentido sur-norte, afectando principalmente la conectividad entre Sabaneta, Envigado e Itagüí.

El reporte ciudadano indica que la congestión inicia desde el puente de Mayorca y se extiende de manera ininterrumpida hasta la salida del puente de la Ayurá. El carril de la Vía Distribuidora se encuentra totalmente colapsado, convirtiendo un trayecto de pocos minutos en una espera de casi una hora.

¿Falta de planeación?

La causa del embotellamiento no es un accidente ni un vehículo varado, sino una cuadrilla de mantenimiento que se encuentra pintando la señalización vial en los carriles. El cierre parcial de la calzada para permitir el secado de la pintura ha reducido la capacidad de la vía en un momento donde, contra todo pronóstico, el flujo vehicular es alto.

La pregunta que se hacen decenas de conductores atrapados en el trancón es una sola: ¿Por qué no se realizaron estos trabajos en horario nocturno? “Es increíble que un viernes a mediodía decidan cerrar carriles para pintar. ¿Acaso pensaban que no había gente en la ciudad? La Regional Distribuidora es un taco miedoso y el calor no ayuda” comentó uno de los conductores afectados a través de los reportes ciudadanos de Minuto30.

Estado actual y recomendaciones

Punto crítico: Avenida Regional desde Mayorca hasta Ayurá .

Afectación: Cierre de carriles por señalización (pintura).

Tiempo estimado de retraso: Entre 30 y 45 minutos adicionales.

Rutas alternas: Para quienes necesitan desplazarse hacia el norte, se recomienda evitar tomar la Avenida Las Vegas o la Avenida Guayabal, aunque estas también podrían presentar flujo moderado debido al desvío de vehículos.

