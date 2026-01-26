¡No era agua! Joven denuncia indignante incidente durante concierto de Bad Bunny en Medellín

Resumen: Una asistente a un concierto de Bad Bunny en Medellín denunció que fue víctima de un acto inapropiado por parte de otro espectador mientras disfrutaba del espectáculo. La joven relató lo ocurrido a través de redes sociales, donde su testimonio se viralizó y generó indignación, además de cuestionamientos sobre la reacción del público y la falta de intervención inmediata de la seguridad del evento.

Un episodio de presunta agresión ocurrido durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín desató una ola de rechazo en redes sociales y reabrió el debate sobre el comportamiento del público y los protocolos de seguridad en eventos masivos.

Los hechos fueron denunciados públicamente por una asistente identificada en TikTok como Nita, quien relató que, mientras disfrutaba del espectáculo junto a su familia, fue víctima de un acto que calificó como humillante e inaceptable. Según su testimonio, el incidente ocurrió en los minutos finales del concierto, justo cuando el artista interpretaba la canción Debí tirar más fotos.

La joven explicó que, sin previo aviso, sintió caer un líquido sobre su cuerpo, lo que inicialmente le generó confusión. “De la nada me cayó un montón de agua en la cabeza y en los brazos”, relató. En medio del desconcierto, notó alteraciones en el ambiente y discusiones entre varios asistentes, lo que la llevó a detener la grabación que estaba realizando con su celular.

Fue entonces cuando comprendió la gravedad de la situación. “Dejé de grabar y ahí me di cuenta de que lo que nos cayó no era agua”, afirmó en su video, visiblemente afectada por lo ocurrido.

De acuerdo con su versión, el líquido habría provenido de una zona superior a la gradería en la que se encontraba, desde donde un hombre, presuntamente, orinó sobre varias personas ubicadas debajo. Aunque la joven no presenció directamente el momento del acto, aseguró que su tía sí fue testigo de lo ocurrido. “Mi tía me dijo que ella lo vio mientras que hacía eso”, señaló.

El impacto del hecho no se limitó a una sola persona. Nita contó que otro asistente recibió la mayor parte del líquido, quedando prácticamente empapado. La reacción del público fue inmediata: insultos, gritos y reclamos se escucharon en el lugar, mientras el presunto responsable habría intentado ocultarse entre la multitud.

Sin embargo, lo que más indignación generó en la denunciante fue la actitud de quienes rodeaban al hombre señalado. “Habían como 5 o 6 señores al lado. Ellos no hicieron absolutamente nada, no le hicieron absolutamente nada”, expresó, agregando que incluso uno de ellos habría intentado protegerlo. “No solamente eso, se puso a hablar con el hombre que hizo esto y lo escondió”.

La joven también cuestionó la ausencia de una reacción inmediata por parte del personal de logística y seguridad del evento. “Fue como si no pasara absolutamente nada. Tampoco vino nadie de seguridad en ese momento a ayudarnos”, manifestó, subrayando la sensación de indefensión que experimentó tras el hecho.

Aunque aseguró haber logrado captar imágenes y videos del presunto agresor, decidió no publicarlos por precaución. No obstante, dejó claro que cuenta con material probatorio y que contempla acudir a las autoridades competentes para formalizar la denuncia.

Al cierre de su testimonio, Nita resumió el impacto emocional que le dejó la experiencia: “Este señor lo hizo delante de todo el mundo. Y bueno, no tengo nada más por decir. Tengo mucha rabia”.

El caso se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo, cuestionaron la falta de control en este tipo de eventos y exigieron mayor responsabilidad tanto del público como de los organizadores. Hasta el momento, ni la producción del concierto ni las autoridades locales se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

El episodio, que contrasta con la magnitud y el despliegue del espectáculo musical, dejó en evidencia que, más allá de la música y la celebración, persisten retos urgentes en materia de convivencia y seguridad en escenarios de alta concentración de público.