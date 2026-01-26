Resumen: El estadounidense Manuel Poceiro fue condenado a cadena perpetua en EE. UU. por explotar sexualmente a menores en Medellín. Segunda condena máxima en un año.

¡No volverá a ver la luz del sol! Gringo que venía a Medellín a abusar de niños fue condenado a cadena perpetua

En un fallo histórico que envía un mensaje contundente contra el turismo sexual, la justicia de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Manuel Poceiro, un ciudadano estadounidense de 66 años señalado de abusar de menores en la capital antioqueña.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que este resultado es fruto de una cooperación internacional sin precedentes para proteger la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Poceiro fue capturado en el aeropuerto de Miami poco después de haber abandonado territorio colombiano. Tras una minuciosa inspección de su teléfono celular, las autoridades hallaron un escabroso archivo de material con contenido sexual que involucraba a menores de edad, varios de ellos plenamente identificados como residentes de Medellín.

El operativo y la posterior condena fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía Nacional y agencias de inteligencia norteamericanas como el FBI, HSI y la oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP).

Esta sentencia se convierte en la segunda más alta impuesta a un extranjero por delitos cometidos en la ciudad, siguiendo los pasos de Stefan Correa, quien el año pasado también recibió la máxima pena por hechos similares.

Para el mandatario local, estas condenas demuestran que los depredadores no tienen refugio: “Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra niñez; quien venga a Medellín a maltratar o explotar a un menor, debe saber que terminará tras las rejas por el resto de su vida”, enfatizó Gutiérrez.

El balance en la lucha contra este flagelo es robusto; solo el año pasado se registraron más de 130 capturas por delitos sexuales en la ciudad, incluyendo a siete extranjeros que pretendían utilizar la ciudad como centro de explotación.

Además, el trabajo con Migración Colombia permitió la inadmisión de 62 personas con antecedentes sospechosos.

En los próximos días, se llevarán a cabo nuevas mesas de trabajo con delegados de Estados Unidos para blindar aún más a la capital antioqueña contra estas redes trasnacionales de pedofilia.

