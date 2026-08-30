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Resumen: Tres adolescentes de 16 y 17 años fueron aprehendidos en Bogotá por su presunta participación en el hurto de un vehículo en Chapinero. El automotor fue localizado mediante GPS en Santa Fe, donde también se incautaron un arma traumática y otra cortopunzante. Dos de los jóvenes habían salido hacía un mes de El Redentor y registraban anotaciones por hurto.

¡No duraron ni un mes libres! Aprehenden a tres adolescentes por presunto robo de vehículo en Bogotá

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá terminó con la aprehensión de tres adolescentes de 16 y 17 años, quienes estarían relacionados con el hurto de un vehículo ocurrido en la localidad de Chapinero.

El procedimiento comenzó después de que una patrulla que adelantaba labores de prevención y control recibiera una alerta sobre el robo de un automotor en inmediaciones de una institución universitaria del barrio Bosque Calderón Tejada.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varias personas habrían abordado a la víctima y, presuntamente, mediante el uso de un arma de fuego, le habrían quitado el vehículo antes de abandonar el lugar.

La Policía desplegó un plan candado para localizar el automotor. La ubicación pudo ser establecida mediante el sistema GPS con el que contaba el vehículo, que permitió encontrarlo en la localidad de Santa Fe.

El vehículo fue localizado en Santa Fe

Una vez ubicado el automotor, los uniformados procedieron a interceptarlo. Las personas que se encontraban en su interior descendieron del vehículo y emprendieron la huida a pie.

La reacción de los policías permitió aprehender a tres adolescentes, de 16 y 17 años.

Durante la inspección del vehículo fueron encontrados un arma traumática y un arma cortopunzante. Estos elementos fueron incautados y quedaron a disposición de las autoridades junto con el automotor recuperado.

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Los adolescentes fueron aprehendidos por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

Dos de los adolescentes habían salido de El Redentor

Las verificaciones realizadas posteriormente permitieron establecer otro antecedente relacionado con dos de los adolescentes aprehendidos.

Según las autoridades, ambos habían salido aproximadamente un mes antes del Centro de Atención Especializada El Redentor, donde habían estado vinculados a procesos por los presuntos delitos de secuestro extorsivo y hurto agravado. Además, los dos jóvenes registraban anotaciones por hurto.

El vehículo recuperado, las armas incautadas y los tres adolescentes quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades individuales dentro del caso.

La Policía mantiene las labores de prevención y control en diferentes sectores de Bogotá para atender los reportes relacionados con el hurto de vehículos y otros hechos delictivos.