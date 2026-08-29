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Resumen: La Policía realizó operativos en Bogotá que permitieron recuperar tres motos hurtadas, tres motores y un tanque de gasolina con sistemas de identificación alterados. En otro procedimiento, dos hombres fueron capturados cuando intentaban escapar con una camioneta hurtada y tenían un control remoto universal. En lo corrido de 2026, las autoridades reportan la recuperación de 1.066 motocicletas y 760 automotores, además de reducciones en el hurto de ambos tipos de vehículos.

¡Les salió mal! Capturan a dos hombres cuando intentaban escapar con una camioneta robada en Bogotá

Las autoridades de Bogotá asestaron dos golpes contra el hurto de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes, en medio de diferentes acciones adelantadas durante 2026 para combatir este delito en la ciudad.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, hasta donde llegaron uniformados de la Sijín de la Policía para realizar dos allanamientos en unas bodegas señaladas dentro de las investigaciones relacionadas con el hurto de vehículos y la venta ilegal de autopartes.

Durante los operativos fueron recuperadas tres motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, además de tres motores y un tanque de gasolina. De acuerdo con las autoridades, estos últimos elementos presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación.

El procedimiento también permitió afectar las rentas de los grupos delincuenciales dedicados a estas actividades. Según la información entregada por las autoridades, el golpe representó una afectación cercana a 30 millones de pesos.

Capturados cuando intentaban escapar con una camioneta

En otro procedimiento realizado en Bogotá, dos hombres fueron capturados en flagrancia dentro de un parqueadero cuando, según las autoridades, pretendían escapar con una camioneta que había sido hurtada el pasado 2 de julio bajo la modalidad de halado.

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Durante la captura, los uniformados encontraron en poder de los sujetos un control remoto universal, elemento que, de acuerdo con la información oficial, era utilizado para desbloquear los seguros de los vehículos.

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Los dos capturados registran anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de receptación y hurto calificado y agravado. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento.

Más de 1.800 vehículos recuperados en 2026

Los resultados hacen parte de las acciones preventivas y operativas que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá frente al hurto de automotores y motocicletas.

Según las cifras entregadas por la institución, en lo corrido de 2026 se han recuperado 1.066 motocicletas y 760 automotores en la ciudad.

En el mismo periodo, las autoridades reportan una reducción del 8 % en el hurto de vehículos y una disminución del 5 % en el hurto de motocicletas.

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier hecho delictivo o situación que pueda poner en riesgo la seguridad a través de la Línea 123.

Los operativos adelantados en La Favorita y el procedimiento que terminó con la captura de los dos hombres hacen parte de las acciones de las autoridades para combatir el hurto de automotores y las actividades relacionadas con la comercialización ilegal de sus partes.