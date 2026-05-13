¡No dimite! Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid y buscará la reelección

Resumen: Con un tono desafiante, especialmente dirigido a un sector de los medios de comunicación, Florentino Pérez dejó clara su postura institucional

Minuto30.com .- En medio de una ola de rumores y tensiones tras una temporada complicada para el club, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, rompió el silencio en una explosiva y combativa rueda de prensa. Lejos de dar un paso al costado, el máximo mandatario de la entidad blanca confirmó que adelantará los comicios y buscará mantenerse en el poder.

Con un tono desafiante, especialmente dirigido a un sector de los medios de comunicación, Pérez dejó clara su postura institucional frente a las recientes críticas.

«Me voy a presentar para defender a los socios»

El punto más álgido de su comparecencia llegó al confirmar su futuro inmediato en la cúpula directiva del equipo ‘Merengue’. Con la firme intención de zanjar las especulaciones sobre su salida, Pérez sentenció:

«Vamos a convocar elecciones y me voy a presentar con esta Junta Directiva para defender los intereses de los socios».

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El presidente fue enfático al señalar que en el Real Madrid «no hay un solo dueño, mandan los 100.000 socios», e invitó a cualquiera que lo desee a presentar su candidatura de frente. Además, desmintió tajantemente los rumores malintencionados sobre supuestos problemas graves de salud, asegurando que tiene la energía intacta: «Han buscado que yo me vaya. Yo no me voy a ir. Seré el último de los socios del Madrid en irme».

Frentes abiertos: Dardos a la prensa, vestuario y UEFA

Durante su intervención, Florentino no se guardó nada y abordó varios temas espinosos que rodean la actualidad de la ‘Casa Blanca’:

Ataque a la prensa: Acusó a ciertos medios y periodistas de crear una «situación absurda» y orquestar una campaña malintencionada para desestabilizarlo.

Tensiones internas: Minimizó los reportes sobre un altercado físico reciente entre jugadores (Valverde y Tchouaméni), señalando que son roces normales de jóvenes en un equipo, pero condenó fuertemente que existan «filtraciones» desde adentro del club hacia la prensa.

Corrupción arbitral: Arremetió duramente al referirse al ‘Caso Negreira’, calificándolo como «el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol» y anunciando que el equipo prepara un importante dossier para presentarlo de inmediato ante la UEFA.

futuro deportivo, en pausa

Sobre el plano estrictamente deportivo, posibles fichajes o la llegada de un nuevo entrenador, Florentino Pérez se negó a dar detalles. «No hablamos de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores. Hay un tema prioritario que se debe resolver (…) Cuando ganemos las elecciones dentro de poco, ya lo haré», concluyó el directivo.