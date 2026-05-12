Resumen: El aumento sostenido en la demanda por las figuras de la Selección Colombia ha impulsado el valor de la lámina exclusiva del extremo Luis Díaz

¡Vale una millonada! La lámina especial de Luis Díaz alcanza los $770.000 y desata la locura en Colombia

Minuto30.com .- La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ha superado todas las expectativas en el país. El aumento sostenido en la demanda por las figuras de la Selección Colombia ha impulsado el valor de la lámina exclusiva del extremo Luis Díaz, alcanzando cifras sin precedentes en las plataformas de intercambio y reventa que rozan el millón de pesos.

Este fenómeno comercial, además, dejó una emotiva postal familiar luego de que el padre del jugador reaccionara al tener en sus manos la codiciada y costosa pieza de colección.

El exorbitante mercado de los ‘Extra Stickers’

La estrategia de Panini de lanzar versiones limitadas está rindiendo frutos entre inversores y aficionados. Debido a su bajísima frecuencia de aparición en los sobres, las láminas conocidas como «Extra Stickers» se han convertido en verdaderos tesoros, y es que según los conocedores estas pegatinas solo aparecen en promedio en 1 de cada 100 sobres.

Los precios de ‘Lucho’: Según reportes de foros de coleccionismo y plataformas como Mercado Libre, las versiones dorada o bronce de Luis Díaz se están ofertando entre $150.000 y $300.000. Sin embargo, la edición más especial y rara del guajiro ha alcanzado cotizaciones récord de hasta $770.000 en Colombia, superando con creces a cualquier edición convencional.

A la par de Messi: Para dimensionar el valor del colombiano, basta con mirar el mercado internacional. La lámina especial de Lionel Messi (en sus ediciones holográficas o doradas) se negocia por encima de los US$195, lo que al cambio representa unos $750.000 pesos colombianos.

El fin de una era: Esta locura por el coleccionismo tiene un trasfondo histórico, pues se confirmó que la marca Panini solo tendrá los derechos del Mundial con la FIFA hasta el año 2030, poniendo fin a una alianza de más de 60 años.

«Veo al niño que soñaba en grande»: El conmovedor mensaje de ‘Mane’ Díaz

Más allá del astronómico valor económico, la lámina de Luis Díaz tiene un valor sentimental incalculable para su familia. En las últimas horas, un video publicado en redes sociales se hizo viral tras mostrar a Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre del jugador, sosteniendo la codiciada figura.

Acompañando el clip, ‘Mane’ dedicó unas sentidas palabras que conmovieron a los hinchas:

«No veo solo al jugador del álbum, veo al niño que soñaba en grande, al que nunca se rindió y que hoy puso a soñar a todo el mundo. Cuántas alegrías le has regalado a Colombia, cuántas veces hiciste que millones gritaran un gol con el alma, cuántas veces uniste todo un país con tu figura», escribió con orgullo.

La publicación no tardó en recorrer todas las plataformas digitales, generando miles de interacciones. El momento se coronó cuando el propio ‘Lucho’ Díaz respondió a la publicación de su padre con un corto pero contundente mensaje: «Los amo».