Resumen: Frente a las múltiples versiones que han empezado a circular en el municipio sobre los posibles móviles del crimen, la administración hizo una petición directa a los habitantes: mantener la prudencia frente a la información no confirmada, por respeto a la familia afectada.

«Por respeto a la familia de la mujer asesinada no difundan rumores»: Alcaldía de San Vicente Ferrer se pronuncia

Tras la zozobra generada por el asesinato de una mujer durante la noche de este viernes 15 de mayo, la Administración Municipal de San Vicente Ferrer emitió un comunicado oficial para rechazar categóricamente el crimen y entregar un balance sobre las acciones que están tomando las autoridades competentes en el territorio.

El hecho de sangre, que enluta al municipio en el inicio de este fin de semana, ya es materia de investigación articulada entre la Alcaldía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Nuevos detalles: El crimen ocurrió cerca a la estación Terpel

De acuerdo con el reporte actualizado entregado por la Administración Municipal, el violento ataque a la mujer se registró en horas de la noche en el sector de la Avenida Guillermo Gaviria, específicamente en las inmediaciones de la estación de servicio Terpel.

Una vez reportado el caso, uniformados de la Policía y efectivos del Ejército Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar el proceso de verificación. A la par del inicio de la recolección de pruebas, las autoridades confirmaron que se redoblaron las acciones de control y el patrullaje preventivo en diferentes sectores de la zona urbana y rural para garantizar la seguridad de la población.

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Rechazo institucional y llamado a no difundir rumores

A través del comunicado, la Alcaldía local expresó su profunda solidaridad con los familiares y personas cercanas a la víctima, de quien aún no ha trascendido su identidad de manera oficial.

«Desde la Administración Municipal rechazamos todo acto que atente contra la vida y la convivencia ciudadana», sentenció el gobierno local.

De igual manera, frente a las múltiples versiones que han empezado a circular en el municipio sobre los posibles móviles del crimen, la administración hizo una petición directa a los habitantes: mantener la prudencia frente a la información no confirmada, por respeto a la familia afectada.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que apoyen los procesos investigativos aportando cualquier dato relevante únicamente a través de los canales oficiales de la Fuerza Pública.