Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No dejaron ni el jabón! Nueve extranjeros capturados tras millonario robo a un supermercado en Bogotá

    Los capturados fueron sorprendidos en flagrancia intentando llevarse mercancía del supermercado.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No dejaron ni el jabón! Nueve extranjeros capturados tras millonario robo a un supermercado en Bogotá
    Foto: Policía de Bogotá
    ¡No dejaron ni el jabón! Nueve extranjeros capturados tras millonario robo a un supermercado en Bogotá

    Resumen: Nueve extranjeros fueron capturados en flagrancia por la Policía de Bogotá tras intentar hurtar un supermercado en el barrio San Diego. Durante el operativo se recuperaron elementos de aseo por valor de $1.500.000, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por hurto y concierto para delinquir.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo realizado por uniformados del CAI San Diego, la Policía de Bogotá capturó en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera señaladas de participar en un hurto a un supermercado ubicado en el barrio San Diego, en el centro de la capital.

    La rápida intervención de las autoridades permitió sorprender a los presuntos responsables mientras intentaban huir del lugar o cuando sustraían productos bajo la modalidad de “mechero”.

    Durante el procedimiento, se logró la recuperación de diversos elementos de aseo, cuyo valor aproximado asciende a $1.500.000 pesos. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

    Esto le podría interesar: ¡Cayeron en su propio escondite! Policía recupera seis motos robadas y captura a tres en La Favorita, Bogotá

    Según el reporte oficial, la captura fue posible gracias a la información suministrada oportunamente a la central de radio y a la inmediata reacción de las unidades de las zonas de atención prioritaria. La Policía destacó que esta acción forma parte de un plan continuo para proteger a los comerciantes y a la ciudadanía frente a delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad en la ciudad.

    El caso evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la coordinación entre la comunidad y la fuerza pública para lograr resultados efectivos. Las autoridades recordaron que cualquier hecho delictivo puede ser reportado a la Línea de Emergencias 123, mecanismo que permite activar la acción policial y facilitar la judicialización de los responsables.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.