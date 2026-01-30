Resumen: Nueve extranjeros fueron capturados en flagrancia por la Policía de Bogotá tras intentar hurtar un supermercado en el barrio San Diego. Durante el operativo se recuperaron elementos de aseo por valor de $1.500.000, y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por hurto y concierto para delinquir.

¡No dejaron ni el jabón! Nueve extranjeros capturados tras millonario robo a un supermercado en Bogotá

En un operativo realizado por uniformados del CAI San Diego, la Policía de Bogotá capturó en flagrancia a nueve personas de nacionalidad extranjera señaladas de participar en un hurto a un supermercado ubicado en el barrio San Diego, en el centro de la capital.

La rápida intervención de las autoridades permitió sorprender a los presuntos responsables mientras intentaban huir del lugar o cuando sustraían productos bajo la modalidad de “mechero”.

Durante el procedimiento, se logró la recuperación de diversos elementos de aseo, cuyo valor aproximado asciende a $1.500.000 pesos. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

Según el reporte oficial, la captura fue posible gracias a la información suministrada oportunamente a la central de radio y a la inmediata reacción de las unidades de las zonas de atención prioritaria. La Policía destacó que esta acción forma parte de un plan continuo para proteger a los comerciantes y a la ciudadanía frente a delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad en la ciudad.

Pensaron que si hurtaban en grupo un supermercado, lograrían huir sin ser capturados. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad No contaban con la reacción de las patrullas en #SantaFe que, con el aviso de la ciudadanía, acabaron con la acción delincuencial de 9️⃣ personas de nacionalidad extranjera. pic.twitter.com/XdkVub8LPk — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 29, 2026

El caso evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la coordinación entre la comunidad y la fuerza pública para lograr resultados efectivos. Las autoridades recordaron que cualquier hecho delictivo puede ser reportado a la Línea de Emergencias 123, mecanismo que permite activar la acción policial y facilitar la judicialización de los responsables.