Resumen: La Policía de Bogotá recuperó seis motos robadas y capturó a tres personas en La Favorita, algunas de las cuales estaban en un parqueadero usado para almacenar vehículos hurtados en distintas localidades de la ciudad. La operación refuerza la lucha contra el hurto de automotores.

¡Cayeron en su propio escondite! Policía recupera seis motos robadas y captura a tres en La Favorita, Bogotá

En un operativo de seguridad a gran escala, la Policía de Bogotá recuperó seis motocicletas con reporte de hurto y capturó a tres personas en el barrio La Favorita, localidad de Mártires. La acción busca reducir el hurto de automotores en la ciudad y fortalecer la seguridad en puntos estratégicos.

La intervención contó con 1.200 uniformados, incluidos peritos y expertos en automotores, quienes realizaron registros en establecimientos y parqueaderos de la zona. Durante el operativo se incautaron seis motocicletas y un vehículo con alteraciones en sus sistemas de identificación y encendido. Tres de las motos fueron halladas en un parqueadero público que, según las autoridades, sería utilizado para almacenar elementos robados.

La investigación determinó que las motocicletas recuperadas habrían sido hurtadas mediante la modalidad de halado en distintas localidades de Bogotá, incluyendo Antonio Nariño, Kennedy y Barrios Unidos.

Esto le podría interesar: ¡Casi la mata! Envían a prisión a hombre que intentó arrojar a su expareja por una ventana en Bogotá

“Llegamos al sector de La Favorita con 1.200 policías y logramos recuperar seis motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes sectores de la ciudad. Además, capturamos a tres personas por receptación y falsedad marcaria, una de ellas con antecedentes por hurto de automotores”, explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

6️⃣ motos recuperadas, un vehículo y tres capturados que las escondían, es el balance tras la intervención en La Favorita. Operativo que nos permitió ubicar un parqueadero utilizado presuntamente para almacenar motos hurtadas mediante la modalidad de halado en tres localidades. pic.twitter.com/WHPrjLt0vo Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 29, 2026

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá los cargos en su contra y continuará con el proceso judicial correspondiente.

El brigadier Cristancho aseguró que, aunque el hurto de motocicletas ha mostrado una disminución en la ciudad, este delito sigue ocurriendo de manera cotidiana. Por ello, la Policía continuará coordinando operativos con la Fiscalía y la Alcaldía Mayor para mitigar esta modalidad delictiva.

La ciudadanía fue invitada a denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia es fundamental para activar la acción judicial y prevenir nuevos delitos en Bogotá.