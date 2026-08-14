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Resumen: La Policía de Bogotá intervino un posible intento de hurto a una vivienda en Fontibón luego de que las cámaras de videovigilancia detectaran a dos hombres cerca del inmueble. Los uniformados fueron alertados y encontraron a uno de ellos en las afueras del conjunto, mientras el segundo permanecía escondido en el segundo piso de la vivienda. Ambos, de 32 y 23 años, fueron capturados y quedaron a disposición de las autoridades por el delito de daño en bien ajeno.

¡No contaban con las cámaras! Policía capturó a dos hombres tras intento de robo a una vivienda en Fontibón

Un procedimiento de la Policía de Bogotá permitió intervenir ante un posible hurto a una vivienda en un conjunto residencial de Fontibón, luego de que las cámaras de videovigilancia detectaran los movimientos de dos hombres cerca del inmueble.

El seguimiento permitió identificar una situación irregular y alertar a una patrulla de vigilancia, cuyos integrantes se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

El seguimiento permitió detectar a los sospechosos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hombres fueron observados mientras permanecían en los alrededores de la vivienda. Durante el monitoreo, los uniformados identificaron que habrían causado daños en una reja con el propósito de acceder al segundo piso del inmueble.

Tras recibir la alerta, la patrulla llegó al conjunto residencial y encontró a uno de los sujetos en las afueras del lugar. Según el reporte policial, este hombre habría cumplido la función de ‘campanero’ durante el intento de ingreso.

Los policías continuaron con la inspección y, con apoyo de una escalera, verificaron el segundo piso de la vivienda para establecer si el otro sospechoso permanecía allí.

Uno de los hombres fue encontrado escondido

Durante la revisión, los uniformados encontraron al segundo sujeto escondido en el segundo piso del inmueble. El hombre fue capturado y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente.

Los detenidos tienen 32 y 23 años, respectivamente, y fueron dejados a disposición de las autoridades por el delito de daño en bien ajeno, según el reporte policial.

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La intervención se produjo a partir del seguimiento realizado desde el sistema de videovigilancia y la comunicación entre los encargados del monitoreo y la patrulla que acudió al conjunto.

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Miren como las cámaras de vigilancia seguían a estos ladrones cuando intentaban robar una casa en Fontibón. Primero torcieron la reja del conjunto y bajo la modalidad de escalera humana ingresaron al balcón. Ahí fue que les cayó @PoliciaBogota y los capturó en flagrancia.… pic.twitter.com/OX7vcBaM7n — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 14, 2026

Las cámaras facilitaron la reacción policial

El caso de Fontibón evidencia el papel de los sistemas de videovigilancia en la detección de comportamientos que pueden representar un riesgo para la seguridad. En este episodio, las imágenes permitieron advertir los movimientos de los sospechosos y orientar a los policías hacia el lugar.

La coordinación permitió ubicar a ambos hombres cuando todavía se encontraban en el sector: uno fue localizado en las inmediaciones del conjunto y el segundo, en el interior de la vivienda.

Tras su captura, los dos quedaron a disposición de la autoridad competente para que se adelante el proceso correspondiente por los hechos registrados.

Las autoridades recordaron que cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia puede ser reportado a través de la Línea de Emergencias 123, canal dispuesto para facilitar la atención de estos casos.