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Resumen: Animales afectados por el terremoto recibirán ayudas en Bogotá. IDPYBA recibe donaciones del 13 al 17 de agosto en Corferias de 10 a.m. a 6 p.m.

¡Los que no tienen voz también sufren! Recogen donaciones para animales víctimas del terremoto

La solidaridad por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto se extiende a los animales afectados en diferentes regiones del país.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, puso en marcha una campaña de recolección de ayudas bajo la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

La jornada de donaciones se realizará del 13 al 17 de agosto en la entrada principal de Corferias. El punto de acopio estará ubicado en el arco del recinto, en la carrera 37 # 24-67, en el marco de la feria ExpoPet 2026.

Las autoridades aclararon que para hacer los aportes no es necesario ingresar al centro de eventos.

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Donaciones para animales en Corferias

La alcaldía informó que para garantizar el éxito de la jornada sumó esfuerzos en una alianza estratégica con la empresa privada y organismos de socorro, con quienes coordinará la logística de recepción y distribución de lo recolectado.

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El horario de atención será continuo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto de 2026.

La campaña busca apoyar a perros y gatos damnificados por la emergencia que dejó el sismo con epicentro en Chocó. Entre los elementos que se pueden donar se encuentran concentrado para perro y gato, alimento húmedo, arena para gatos, guacales, collares, correas, bozales de canasta y platos para mascotas.

¿Qué medicamentos necesitan los animales?

Además, se recibirán medicamentos e insumos veterinarios como gasa, algodón laminado y en torundas, clorhexidina spray y galón al 0.5%, cefalexina cápsulas de 500 mg y suspensión, metronidazol inyectable y oral, ácido hipocloroso, meloxicam en gotero e inyectable, solución salina estéril, lactato de ringer, venoclisis, jelcos, cobán, etamsilato en tabletas e inyectable, jeringas de 3, 5 y 10 ml y agujas.

Las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa por los animales afectados por el terremoto.

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