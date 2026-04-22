Resumen: Ante la alta demanda y el rápido agotamiento de las entradas, Ryan Castro anunció una transmisión en vivo gratuita de su concierto en Medellín desde la Feria de Ganado, un espacio alterno con capacidad para miles de personas. El evento incluirá pantallas gigantes, sonido profesional y presentaciones de artistas locales, además de apoyo logístico en transporte para facilitar la movilidad de los asistentes.

¿No consiguió boleta? Ryan Castro anuncia transmisión en vivo y gratuita de su concierto en Medellín

El concierto de Ryan Castro en Medellín no solo marcará un momento clave en su carrera, también se convertirá en una experiencia más amplia para sus seguidores. Ante la alta demanda de entradas y la rápida venta de la boletería, el artista y su equipo decidieron abrir un espacio alternativo para quienes no lograron asegurar su ingreso al estadio.

La iniciativa consiste en una transmisión en vivo del espectáculo principal, que se realizará de manera simultánea desde la Feria de Ganado, en el sector de Castilla.

Este lugar será acondicionado para recibir a miles de asistentes, quienes podrán seguir el concierto en tiempo real a través de una pantalla gigante, acompañada de un montaje técnico que incluye sonido profesional y una tarima con programación propia.

Una alternativa que amplía el acceso

Más allá de replicar lo que ocurre en el estadio, la jornada en este punto tendrá una dinámica independiente durante las horas previas.

Desde la tarde, el público podrá asistir a presentaciones en vivo de artistas locales vinculados a procesos de formación musical en la ciudad. Este componente busca dar visibilidad a nuevas propuestas y generar un espacio donde el talento emergente tenga contacto directo con audiencias masivas.

La propuesta surge como respuesta a la cantidad de fanáticos que quedaron por fuera del evento principal, una situación que el propio cantante reconoció públicamente.

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En ese contexto, compartió un mensaje dirigido especialmente a quienes no alcanzaron entrada: “Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”.

El acceso a esta experiencia será gratuito, aunque se recomienda realizar una inscripción previa a través del siguiente enlace. debido a la capacidad limitada del lugar. La organización estima que el espacio podrá recibir aproximadamente 25.000 personas, lo que implica una logística especial tanto en términos de ingreso como de movilidad.

Movilidad y logística para un evento masivo

Precisamente, uno de los aspectos operativos más relevantes será el apoyo del sistema de transporte masivo. El Metro de Medellín anunció una extensión inusual de su servicio, que funcionará de manera continua durante 24 horas.

Esta medida busca facilitar el desplazamiento entre distintos puntos del Valle de Aburrá, considerando que habrá público tanto en el estadio como en la Feria de Ganado.

La articulación entre el equipo del artista y programas institucionales también juega un papel importante en esta iniciativa.

El evento alterno cuenta con el respaldo de Medellín Music Lab, una estrategia orientada a fortalecer procesos musicales en la ciudad, lo que refuerza el carácter cultural del encuentro más allá del espectáculo principal.

El concierto hace parte del recorrido internacional del artista, quien continuará su gira en otros países después de esta presentación. Sin embargo, esta fecha en Medellín tiene un significado especial, ya que representa su primer espectáculo de gran formato en un estadio y, por ahora, el único programado en Colombia durante el año.

Con esta propuesta, el evento deja de ser exclusivo para quienes lograron comprar una boleta y se transforma en una experiencia más abierta, donde diferentes públicos podrán conectarse con el mismo momento musical desde distintos escenarios de la ciudad.