Ozuna conquista la radio con Una Aventura: lidera los listados en ocho países por segunda semana consecutiva

Resumen: El cantante Ozuna lidera la radio iberoamericana con su reciente sencillo "Una Aventura", manteniéndose en el #1 del Chart General de monitorLATINO en ocho países (incluyendo Colombia, Argentina, Chile y España) por dos semanas consecutivas. Lanzado el 11 de marzo de 2026, el tema ha sido un éxito rotundo tanto en emisoras como en plataformas digitales, superando las 26 millones de visualizaciones en YouTube. La canción ha conectado fuertemente con el público al combinar la nostalgia de sus primeros éxitos urbanos con su actual madurez artística, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes del momento a nivel global.

El reconocido artista urbano y dos veces ganador del Latin Grammy, Ozuna, reafirma su poderío en la industria musical. Su más reciente sencillo, “Una Aventura”, se ha convertido en un fenómeno de rotación, apoderándose del primer lugar en las emisoras de Iberoamérica y demostrando que su sonido sigue más vigente que nunca.

Dominio absoluto en las ondas radiales

Según el reporte más reciente de la plataforma de medición monitorLATINO, “Una Aventura” se mantiene inamovible en el codiciado #1 del Chart General por dos semanas consecutivas en ocho mercados clave:

Colombia

Argentina

Chile

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Uruguay

España

Este logro sostenido confirma el impacto del tema, el cual ya había dado muestras de su poderío desde el pasado 31 de marzo, cuando debutó en el #1 del chart Hot Song General en la mayoría de estos países latinoamericanos, además de liderar el Hot Song Pop Rhythmic en territorio español.

Nostalgia, madurez y cifras millonarias /h2>

Lanzada el pasado 11 de marzo de 2026, la canción no solo es un éxito en la radio tradicional, sino que también refleja un crecimiento explosivo en plataformas digitales. Su video oficial en YouTube ya ha superado la barrera de las 26 millones de visualizaciones, evidenciando una rápida y contundente conexión con sus fanáticos.

Los críticos y seguidores destacan que “Una Aventura” es un viaje a las raíces del artista. La canción retoma los elementos sonoros característicos y la nostalgia de los grandes éxitos que marcaron el ascenso del “Negrito de Ojos Claros”, combinándolos a la perfección con la madurez artística que ha desarrollado a lo largo de su premiada carrera.

Con este nuevo capítulo musical, Ozuna demuestra su capacidad para reinventarse sin perder su identidad, consolidando a “Una Aventura” como uno de los lanzamientos en español más importantes y escuchados del momento a nivel global.

Ozuna conquista la radio con Una Aventura: lidera los listados en ocho países por segunda semana consecutiva