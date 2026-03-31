Resumen: Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que la central hidroeléctrica Hidroituango opera bajo condiciones de total normalidad, gracias a un riguroso esquema de monitoreo técnico que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana. El sistema permite supervisar en tiempo real desde la captación de agua y la generación de energía hasta el vertimiento controlado al río Cauca, con el fin primordial de prevenir crecientes súbitas y garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas aguas abajo. Con este despliegue tecnológico, la entidad busca mitigar riesgos de inundación y asegurar la estabilidad operativa del embalse frente a cualquier contingencia climática.

¡No coma cuento! Hidroituango opera con normalidad y así es como garantiza que no hayan riesgos

En un reciente reporte audiovisual, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha dado un parte de tranquilidad sobre la operación actual de la central hidroeléctrica Hidroituango, destacando que el complejo funciona bajo parámetros normales y con un esquema de vigilancia técnica de vanguardia.

El video detalla el ciclo operativo de la planta, desde la captación de agua en el embalse hasta su paso por la casa de máquinas —donde se genera la energía— y su posterior descarga controlada al cauce del río Cauca.

Vigilancia constante para la seguridad de las comunidades

Uno de los puntos clave del informe es el sistema de monitoreo preventivo. EPM enfatizó que cuentan con herramientas de alta precisión que permiten:

Control de vertimiento: Se supervisa rigurosamente el volumen de agua que sale por el vertedero para evitar aumentos súbitos en el nivel del río.

Monitoreo de crecientes: Se vigilan las condiciones “aguas arriba” de la presa para identificar con antelación si se aproxima una avenida torrencial.

Presencia 24/7: Un equipo técnico especializado opera desde un centro de control moderno, analizando datos en tiempo real las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Le puede interesar: Capturaron al sujeto que engañó a una mujer para abusarla: tenía 12 años de cárcel pendiente

Prevención de inundaciones

El objetivo principal de este despliegue tecnológico es mitigar cualquier situación de alerta para las poblaciones ubicadas aguas abajo del proyecto. La gestión de los niveles de descarga busca garantizar que no existan riesgos de inundación, manteniendo la estabilidad tanto de la infraestructura como del ecosistema circundante.

“Esto nos permite decir que hoy estamos operando de manera normal con el embalse de Ituango y con los otros embalses del país”, señala el reporte técnico.

Con esta actualización, EPM reafirma su compromiso con la seguridad energética de Colombia y la protección de las comunidades, utilizando el monitoreo constante como su principal barrera de prevención.

¡No coma cuento! Hidroituango opera con normalidad y así es como garantiza que no hayan riesgos