Resumen: Gaula de la Policía captura en Villapinzón a hombre acusado de secuestro y abuso sexual en Cajicá. El sujeto tenía antecedentes y una condena de 12 años.

Capturaron al sujeto que engañó a una mujer para abusarla: tenía 12 años de cárcel pendiente

La justicia colombiana logró cerrar un capítulo de terror que comenzó en 2023, tras la captura de un sujeto de 52 años señalado de cometer un atroz crimen contra una mujer en Cundinamarca.

El operativo, liderado por el Gaula de la Policía, permitió localizar al individuo en una zona rural del municipio de Villapinzón, donde permanecía oculto tratando de evadir una orden judicial pendiente por los delitos de secuestro y acceso carnal violento.

Según el expediente, el hombre se ganó la confianza de su víctima a las afueras de un local comercial en Cajicá, ofreciéndole llevarla en su carro hasta la capital, pero en el camino desvió la ruta para someterla y abusar de su vulnerabilidad.

Lea también: ¡Batacazo mundial! Italia se queda otra vez sin ir al mundial y Lewandowski tampoco llegó con Polonia

Aquel día, la valentía de la mujer fue clave para su supervivencia, pues logró escapar de las garras del agresor y dar aviso inmediato a las autoridades, lo que inició una cacería que duró varios meses.

Lo más indignante es que el sujeto ya tenía una joyita de prontuario con antecedentes por lesiones personales y porte ilegal de armas. Además, al momento de su captura, se estableció que tenía una condena pendiente de 12 años.

El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente para que cumpla su pena tras las rejas, eliminando cualquier posibilidad de impunidad.

Por su parte, los investigadores recalcaron que la información ciudadana fue la pieza que faltaba en el rompecabezas para dar con el paradero de este abusador.

Más noticias de Colombia