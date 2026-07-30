¡No caiga! Así están estafando con falsos arriendos publicados en redes sociales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá alertó sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes publican falsos arriendos de viviendas en redes sociales y plataformas digitales para atraer a las víctimas con precios muy bajos. Tras solicitar documentos personales, exigen pagos anticipados para supuestamente reservar el inmueble y luego desaparecen. Las autoridades recomendaron verificar la existencia de la propiedad, evitar consignaciones sin un contrato formal y denunciar cualquier caso ante la Fiscalía.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa relacionada con falsas ofertas de arriendo de apartamentos y viviendas en Bogotá, difundidas principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con el análisis de las denuncias recibidas por el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), los delincuentes publican inmuebles con precios muy por debajo del valor comercial para captar rápidamente el interés de personas que buscan vivienda.

Generalmente, las publicaciones corresponden a inmuebles ubicados en sectores de alta demanda, lo que hace que las ofertas resulten aún más atractivas para las posibles víctimas.

Así opera la modalidad

Cuando una persona se comunica con el supuesto arrendador, inicia un proceso que aparenta ser un trámite normal. Los estafadores solicitan documentos personales con el argumento de realizar un estudio previo para aprobar el arriendo.

Entre la información que exigen se encuentran copias de la cédula de ciudadanía, certificaciones laborales, documentos de codeudores e incluso declaraciones de renta, supuestamente para comprobar la capacidad económica del interesado.

Una vez reciben estos documentos, solicitan un pago anticipado para reservar el inmueble o adelantar la firma del contrato. Según la Secretaría de Seguridad, este primer desembolso suele equivaler al 50 % del canon de arrendamiento. En algunos casos también piden consignaciones adicionales por conceptos como depósitos para cubrir posibles daños o gastos de trasteo.

Esto le podría interesar: Puerta por puerta buscaban una llave que funcionara: cayó banda de apartamenteros en Fontibón

El fraude continúa hasta la fecha acordada para la entrega de la vivienda. En ese momento exigen el pago del saldo restante y citan a la víctima en una dirección determinada.

Al llegar al lugar, las personas descubren que el inmueble ya está ocupado, pertenece a propietarios que desconocen la supuesta negociación o, incluso, que la dirección suministrada no corresponde a una vivienda disponible para alquiler.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Después de recibir el dinero, los responsables dejan de contestar llamadas y mensajes, bloquean a las víctimas en aplicaciones como WhatsApp y desaparecen.

Recomendaciones para evitar el fraude

Las autoridades aconsejan realizar los trámites de arrendamiento a través de inmobiliarias reconocidas o plataformas oficiales y desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales del mercado.

También recomiendan verificar personalmente que el inmueble exista antes de entregar dinero o compartir documentos, evitar enviar información personal a desconocidos por redes sociales o aplicaciones de mensajería y no realizar anticipos, consignaciones o depósitos sin haber firmado un contrato formal.

Además, hacen un llamado a no ceder ante presiones relacionadas con supuestos cupos limitados o la necesidad de hacer pagos inmediatos para asegurar la vivienda.

¿Qué hacer si fue víctima?

La Secretaría de Seguridad recomienda denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación lo antes posible.

Quienes requieran orientación o acompañamiento pueden comunicarse con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) a través de la línea (601) 377 9595, opción 5, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.