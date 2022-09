“No caeremos en el juego político. Protestaremos cuando lo veamos necesario”: ATC sobre alza del combustible

in

Tal y como lo informó Minuto 30 el pasado 19 de septiembre, en su informe ¡Camioneros en alerta! Comité de la regla fiscal pide aumentar precio del ACPM, hoy estos gremios plantean su postura sobre las recientes decisiones del gobierno nacional por el alza en los combustibles.

El miércoles 21 de septiembre el gremio de camioneros ACC, liderado por Alfonso Medrano, anunció que se declaran en asamblea permanente y que se sumarán a las protestas programadas para los próximos días, sin embargo, Anderson Quiceno, CEO de la Asociación de Transportadores de Carga -ATC- recordó que la situación del aumento del combustible, no es actual, que ellos se encuentran en asamblea desde 2016 y que no caerán en juegos políticos del momento.

“Esta situación no es de hoy, se veía venir cuando empezaron a aumentar los precios de combustibles a nivel internacional y entendemos esto para los países en los que no hay producción y refinería. Lo que no entendemos es por qué cuando vamos a una Estación de gasolina en Colombia, tenemos que pagar combustible a precios internacionales”.

El líder de la ATC mencionó que están analizando la situación y le envió un mensaje al gobierno: “No están hablando con cualquier persona en el aumento de combustibles, tienen que ser muy coherente al hablar con los transportadores de carga. Esperamos que el gobierno cierre filas alrededor de ´proteger a los transportadore, porque es proteger al país, y que el Congreso salga de esa zona de confort y empiece a mirar de fondo la situación. Que aplique el precio de los combustibles con la formulita, pero no con precios internacionales. Eso es para los países que no producen y no refinan”, mencionó.

Aunque hasta ahora el gobierno solo ha anunciado el aumento de la gasolina $200 pesos mensuales hasta diciembre, los transportadores saben que en su momento esto tocará también al diesel: “Es una verdad, pero es una incertidumbre. Tarde o temprano puede pasar, pero lo que esperamos es que haya una noticia contraria, que nos informen que vamos a tener un precio por galón a nivel país y que las exportaciones lo excedentes y todos los réditos van a llegar precisamente a la población civil”.

Además de ser optimista, Quiceno recalcó el hecho de que suban el combustible, pero los precios de los fletes siguen igual desde hace años: “Y si hay una suba del diesel, que también le paguen a los transportadores sustancialmente, porque ha sido una teteadera desde hace 30 años. Es inaudito que, en nuestra propia casa, donde producimos y refinamos, compremos a precio internacional”, agregó.

Y puso un ejemplo ‘a precio de huevo’ en Europa: “Allá un huevo vale 1.5 euros, ¿entonces nosotros tenemos que pagar al mismo precio que lo venden en España?”.

Sobre las protestas

Frente a la pregunta de si se vincularían a las protestas programadas para los próximos días, respondió: “No podemos caer en el juego político, alrededor de diferentes actores. Nos debemos a una sociedad, no podemos cuestionar un modelo económico de otro, cada vez que salimos de un gobierno debemos mantener los canales de comunicación. Esto no quiere decir que estemos a favor de o izquierda o derecha, y si actuamos con un cese o un paro, es defendiendo los intereses de carga”.

Y pidió que no asocien a los gremios con luchas particulares: “Si bien algunos sectores van a protestar y tienen luchas, si queremos que nos separen de esa situación y ya miraremos por qué lanzaremos nuestras protestas. Esto es un sector que no puede ser de color político, no tenemos esa visión, cuando tenemos alguna manifestación en contra de los transportadores, así se hará y se le hará entender al país”, puntualizó.

