Resumen: La jornada electoral de este 8 de marzo concluyó oficialmente a las 4:00 p. m., tras un día en el que millones de colombianos acudieron a las urnas para renovar el Congreso de la República y definir las candidaturas presidenciales de las consultas interpartidistas en un proceso que, según las autoridades, transcurrió con normalidad democrática a pesar de incidentes aislados en zonas focalizadas. Tras el cierre de las mesas, la Registraduría Nacional dio inicio al proceso de preconteo, el cual ofrecerá los resultados preliminares de esta configuración legislativa para el periodo 2026-2030, mientras el país aguarda con expectativa los boletines oficiales que consolidarán la nueva fuerza política del país.

¡Lo que fue, fue! Colombia ya decidió y se cerraron las urnas para el Congreso y las consultas

Siendo las 4:00 p. m. de este domingo, las mesas de votación en todo el territorio nacional han cerrado sus puertas, dando fin a la jornada electoral en la que millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara) y definir las candidaturas únicas de las consultas interpartidistas.

Un balance general de la jornada

La Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades gubernamentales reportaron un desarrollo de la jornada con relativa tranquilidad en la gran mayoría del país. Tras la apertura de las urnas a las 8:00 a. m., se observó una afluencia constante de votantes en los principales puestos de votación.

Si bien el Puesto de Mando Unificado (PMU) destacó un ambiente de normalidad democrática, también se registraron algunos incidentes aislados que fueron atendidos por las autoridades. Entre ellos, se reportaron denuncias por publicidad política ilegal en las cercanías de algunos puntos de votación, casos puntuales de presunta compra de votos y situaciones de orden público en zonas específicas, como el reporte de quema de material electoral en corregimientos de Bolívar, los cuales están siendo investigados por la Fiscalía y las autoridades electorales.

Lo que sigue: el preconteo y los resultados

Con el cierre de las urnas, ha comenzado el proceso de preconteo, el cual arrojará resultados preliminares informativos a lo largo de las próximas horas. Es importante recordar que estos datos tienen un valor de carácter informativo y pedagógico; el conteo oficial con validez jurídica comenzará de inmediato con el proceso de escrutinio, donde se consolidarán las actas E-14.

El Registrador Nacional ha indicado que el orden de entrega de los resultados preliminares seguirá la secuencia de:

Resultados de las consultas presidenciales.

Resultados del Senado de la República.

Resultados de la Cámara de Representantes.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y esperar los boletines oficiales que serán emitidos por la Registraduría a medida que avancen los reportes desde las mesas de votación.

