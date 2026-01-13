Resumen: Un hombre de 22 años fue capturado en el sur de Bogotá por portar de manera ilegal una escopeta mientras se desplazaba por vía pública. El sujeto, que intentó huir al notar la presencia policial, tenía antecedentes por el mismo delito y había salido recientemente de prisión. Tras su detención, el arma fue incautada y el caso quedó en manos de la autoridad judicial, que le impuso medida de aseguramiento.

¡No aprendió! Recién salido de prisión, fue capturado nuevamente con una escopeta en el sur de Bogotá

Un hombre de 22 años fue capturado en las últimas horas en el sur de Bogotá cuando portaba de manera ilegal una escopeta, en un operativo adelantado por uniformados de la estación de Policía Rafael Uribe. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Quiroga, en medio de labores de patrullaje orientadas a la prevención del delito.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se originó tras la alerta de un ciudadano que advirtió sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Al notar la presencia de las autoridades, el hombre intentó huir del lugar, lo que despertó aún más sospechas y dio inicio a una persecución corta que terminó con su captura.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron que el individuo llevaba oculta un arma de fuego tipo escopeta. De inmediato, tanto el capturado como el arma incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Las investigaciones posteriores revelaron que el detenido había salido de prisión hace apenas algunos meses, tras cumplir una condena por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. Además, registra antecedentes judiciales por el mismo delito, lo que agravó su situación jurídica ante un juez de la República, quien le dictó medida de aseguramiento.

Este nuevo caso se suma a los resultados operativos que ha venido reportando la Policía Metropolitana de Bogotá en lo que va corrido del año 2026. Según las cifras oficiales, gracias a los planes de control, patrullajes y estrategias preventivas desplegadas en distintos sectores de la ciudad, se ha logrado la captura de al menos 325 personas por diferentes delitos y la incautación de siete armas de fuego.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que continúe denunciando cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la información suministrada por la ciudadanía es clave para fortalecer los procesos investigativos y judiciales en la lucha contra el crimen en la capital.