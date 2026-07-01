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Resumen: Un hombre de 29 años fue capturado en Bogotá tras el presunto robo de un vehículo. Las autoridades lo interceptaron durante un operativo en Usme, donde recuperaron el carro, un celular de la víctima y le encontraron un arma traumática. Además, establecieron que se encontraba en libertad condicional al momento de su captura.

¡No aprendió la lección! Cayó hombre con libertad condicional tras robar un carro en Bogotá

Un hombre de 29 años fue capturado por la Policía en el sur de Bogotá luego de ser señalado de participar en el robo de un vehículo mediante la modalidad de atraco. La detención se produjo tras una persecución que culminó en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, después de que las autoridades activaran un operativo para ubicar el automotor reportado como hurtado.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso se inició luego de que se recibiera el reporte del robo de un vehículo en la localidad de Rafael Uribe. Tras conocer la denuncia, la Policía puso en marcha un plan candado y apoyó las labores de búsqueda con el sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad.

Gracias al seguimiento realizado durante el operativo, los uniformados lograron localizar el automóvil y proceder con su interceptación en Usme, donde fue capturado el presunto responsable.

Hallaron un arma y el celular de la víctima

Durante el procedimiento de captura, las autoridades encontraron en poder del hombre un arma traumática con un proveedor y munición. Además, recuperaron un teléfono celular que, según el reporte oficial, había sido hurtado a la víctima pocos minutos antes del operativo.

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Tanto el arma como los demás elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso judicial que se adelanta por estos hechos.

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Al verificar la identidad del capturado, la Policía estableció que el hombre registraba antecedentes por el delito de hurto calificado y agravado.

Tenía libertad condicional al momento de la captura

Las verificaciones realizadas por las autoridades también permitieron establecer que el detenido se encontraba disfrutando del beneficio de libertad condicional cuando habría cometido el nuevo hecho delictivo.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder nuevamente ante la justicia por el delito de hurto.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier situación que afecte la convivencia y la seguridad, recordando que la línea de atención 123 permanece habilitada para recibir este tipo de denuncias.