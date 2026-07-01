¿Bilingüe y sin empleo? Acá hay vacantes: postúlate online

Resumen: Las 50 vacantes disponibles están dirigidas a profesionales bilingües en diversas áreas del conocimient
Minuto30.com .- La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con la multinacional CAPGEMINI COLOMBIA S.A.S., ha lanzado una nueva convocatoria virtual con excelentes oportunidades laborales. Si hablas inglés y buscas estabilidad laboral, esta es tu oportunidad.
Detalles Clave de la Convocatoria
Nivel de inglés requerido: Certificado B2 o superior (Indispensable).
Tipo de contrato: Término indefinido.
Modalidad de postulación: 100% virtual.
Fecha límite: Viernes, 3 de julio de 2026.
Perfiles requeridos
Las 50 vacantes disponibles están dirigidas a profesionales bilingües en diversas áreas del conocimiento. Las oportunidades laborales aplican para los siguientes sectores:
Tecnología e Ingeniería:
Soporte técnico.
Data analytics (Análisis de datos).
Desarrollo de software (Backend Java y Fullstack).
Cultura DevOps.
Comunicaciones y Mercadeo:
Publicidad.
Comunicación Social.
Marketing y áreas afines.
Administración:
Gestión de Talento Humano.
Finanzas.
¿Cómo postularse?
El proceso de registro es completamente gratuito y en línea. Para formalizar tu postulación, debes completar tus datos en el formulario oficial habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) click acá.
Importante – Evita estafas
Para acceder a las vacantes laborales del programa ‘Talento Capital’ de la SDDE y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios ni el pago de ningún tipo de dinero. Todos los procesos de selección distritales son gratuitos.
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