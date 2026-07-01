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    ¿Bilingüe y sin empleo? Acá hay vacantes: postúlate online

    Las vacantes disponibles están dirigidas a profesionales bilingües en diversas áreas del conocimiento

    Publicado por: SoloDuque

    empleo en bogota
    ¿Bilingüe y sin empleo? Acá hay vacantes: postúlate online

    Resumen: Las 50 vacantes disponibles están dirigidas a profesionales bilingües en diversas áreas del conocimient

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    Minuto30.com .- La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con la multinacional CAPGEMINI COLOMBIA S.A.S., ha lanzado una nueva convocatoria virtual con excelentes oportunidades laborales. Si hablas inglés y buscas estabilidad laboral, esta es tu oportunidad.

    Detalles Clave de la Convocatoria

    Nivel de inglés requerido: Certificado B2 o superior (Indispensable).

    Tipo de contrato: Término indefinido.

    Modalidad de postulación: 100% virtual.

    Fecha límite: Viernes, 3 de julio de 2026.

    Perfiles requeridos

    Las 50 vacantes disponibles están dirigidas a profesionales bilingües en diversas áreas del conocimiento. Las oportunidades laborales aplican para los siguientes sectores:

    Tecnología e Ingeniería:

    Soporte técnico.

    Data analytics (Análisis de datos).

    Desarrollo de software (Backend Java y Fullstack).

    Cultura DevOps.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Comunicaciones y Mercadeo:

    Publicidad.

    Comunicación Social.

    Marketing y áreas afines.

    Administración:

    Gestión de Talento Humano.

    Finanzas.

    ¿Cómo postularse?

    El proceso de registro es completamente gratuito y en línea. Para formalizar tu postulación, debes completar tus datos en el formulario oficial habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) click acá.

    Importante – Evita estafas

    Para acceder a las vacantes laborales del programa ‘Talento Capital’ de la SDDE y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios ni el pago de ningún tipo de dinero. Todos los procesos de selección distritales son gratuitos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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