¡No aprenden! Hinchas colombianos protagonizaron enfrentamientos en México en la previa del partido

Resumen: Se registraron enfrentamientos entre hinchas colombianos en Ciudad de México antes del debut de la Selección ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Los hechos quedaron en videos difundidos en redes sociales y habrían requerido la intervención de autoridades. No se han reportado lesionados ni capturas.

A pocas horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, se registraron alteraciones de orden público protagonizadas, al parecer, por grupos de aficionados colombianos en Ciudad de México, situación que ha generado preocupación en el ambiente previo al compromiso de la Tricolor.

Según videos difundidos en redes sociales, varios seguidores del equipo nacional se vieron involucrados en una confrontación en plena vía pública, donde se evidencian empujones, golpes y amenazas entre dos bandos.

De acuerdo con versiones preliminares que circulan en plataformas digitales, el origen de los enfrentamientos estaría relacionado con diferencias entre hinchas de distintos clubes del fútbol profesional colombiano, lo que habría derivado en el cruce de agresiones.

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En uno de los registros audiovisuales se escucha a un aficionado gritar “Solo Cali”, lo que ha llevado a suponer que uno de los grupos estaría asociado a seguidores del Deportivo Cali, aunque la identidad del otro bando no ha sido confirmada.

#OPINE. ¡Lamentable! Circulan en algunas plataformas digitales, videos que muestran un enfrentamiento protagonizado por aficionados colombianos en las calles de Ciudad de México, horas antes del debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/TXcEUqIA0N — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 17, 2026

Intervención de las autoridades

Las imágenes también muestran la presencia de uniformados en la zona, quienes habrían intervenido para controlar la situación y dispersar a los involucrados. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre personas afectadas o sanciones derivadas de los hechos.

Los incidentes ocurren en medio de la expectativa por el estreno de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que ha movilizado a miles de aficionados en distintas ciudades del mundo y ha reforzado los llamados a la convivencia y al buen comportamiento en escenarios deportivos internacionales.