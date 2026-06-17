Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No aprenden! Hinchas colombianos protagonizaron enfrentamientos en México en la previa del partido

    Videos difundidos en redes sociales muestran altercados entre aficionados colombianos en Ciudad de México antes del debut de la Selección.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No aprenden! Hinchas colombianos protagonizaron enfrentamientos en México en la previa del partido
    Fotos: Captura de video
    ¡No aprenden! Hinchas colombianos protagonizaron enfrentamientos en México en la previa del partido

    Resumen: Se registraron enfrentamientos entre hinchas colombianos en Ciudad de México antes del debut de la Selección ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Los hechos quedaron en videos difundidos en redes sociales y habrían requerido la intervención de autoridades. No se han reportado lesionados ni capturas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A pocas horas del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, se registraron alteraciones de orden público protagonizadas, al parecer, por grupos de aficionados colombianos en Ciudad de México, situación que ha generado preocupación en el ambiente previo al compromiso de la Tricolor.

    Según videos difundidos en redes sociales, varios seguidores del equipo nacional se vieron involucrados en una confrontación en plena vía pública, donde se evidencian empujones, golpes y amenazas entre dos bandos.

    De acuerdo con versiones preliminares que circulan en plataformas digitales, el origen de los enfrentamientos estaría relacionado con diferencias entre hinchas de distintos clubes del fútbol profesional colombiano, lo que habría derivado en el cruce de agresiones.

    Esto le podría interesar: ¡Locura por la Tricolor! Fiesta total en Ciudad de México para el debut de Colombia ante Uzbekistán

    En uno de los registros audiovisuales se escucha a un aficionado gritar “Solo Cali”, lo que ha llevado a suponer que uno de los grupos estaría asociado a seguidores del Deportivo Cali, aunque la identidad del otro bando no ha sido confirmada.

    Intervención de las autoridades

    Las imágenes también muestran la presencia de uniformados en la zona, quienes habrían intervenido para controlar la situación y dispersar a los involucrados. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre personas afectadas o sanciones derivadas de los hechos.

    Los incidentes ocurren en medio de la expectativa por el estreno de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que ha movilizado a miles de aficionados en distintas ciudades del mundo y ha reforzado los llamados a la convivencia y al buen comportamiento en escenarios deportivos internacionales.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.