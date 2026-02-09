Resumen: Dos personas fueron capturadas en Bogotá tras un hurto a un vehículo en Suba mediante la modalidad de rompevidrios. La rápida alerta de la víctima y de la comunidad permitió a la Policía interceptarlos en Santa Fe y recuperar los objetos robados. Ambos detenidos cuentan con más de 11 antecedentes por hurto y quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡No aprenden! Capturan en Suba a dos delincuentes con más de 11 antecedentes tras asaltar un vehículo

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos personas implicadas en un hurto mediante la modalidad de rompevidrios, gracias a la coordinación entre la comunidad y los uniformados, que permitió frustrar la fuga de los presuntos delincuentes.

El hecho ocurrió en la localidad de Suba, donde, según el reporte oficial, un hombre de 46 años y una mujer de 37 rompieron la ventanilla de un vehículo para sustraer pertenencias. Tras cometer el hurto, ambos intentaron escapar en un automóvil, pero no lograron alejarse antes de que la víctima y varios vecinos alertaran a las autoridades.

La oportuna denuncia y la descripción del vehículo permitieron que la Policía activara un plan candado, que culminó en el barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe, donde los uniformados interceptaron el automóvil en el que se desplazaban los implicados.

Durante la diligencia, los policías recuperaron varios elementos electrónicos y objetos personales, que la víctima reconoció como propios tras presentarse ante las autoridades. Entre los bienes recuperados se encontraba una maleta que la persona afectada identificó expresamente como suya, reforzando la imputación de los capturados por el hurto.

Tanto el hombre como la mujer fueron detenidos en el lugar y trasladados a las instalaciones de la Policía, desde donde fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, ambos cuentan con más de 11 anotaciones judiciales por hurto, lo que evidencia un patrón delictivo que será considerado en el proceso judicial en su contra.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá destacó la relevancia de la colaboración ciudadana en la prevención y reacción frente al delito, al tiempo que recordó a los propietarios de vehículos la importancia de resguardar sus automóviles en espacios vigilados para reducir el riesgo de hurtos mediante la modalidad de rompevidrios u otras formas de sustracción.