Resumen: Una mujer fue herida con arma traumática en la calle 100 de Bogotá tras resistirse a un fleteo de 3 millones de pesos. Los delincuentes huyeron en moto.

¡A sangre fría! Fleteros dispararon a una mujer en Suba porque no se dejó quitar la plata del banco

En la tarde de este lunes 9 de febrero, una mujer fue víctima de un violento fleteo en la calle 100 con carrera 62. Un video que se compartió en redes sociales, captó el dramático momento en que la ciudadana forcejeó valientemente con un delincuente que intentaba arrebatarle su bolso, el cual contenía una millonaria suma de dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria cercana.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima había realizado un retiro de al menos $3 millones de pesos minutos antes del ataque.

Los delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta negra con la placa presuntamente alterada para evitar ser identificados, la siguieron hasta abordarla en vía pública. En las imágenes se observa cómo la mujer se aferró con fuerza a sus pertenencias mientras forcejeó con el parrillero, un sujeto vestido con chaqueta café y casco azul, quien ante la resistencia de la víctima decidió accionar un arma contra ella.

La detonación, que se escucha claramente en las grabaciones, puso fin al enfrentamiento. El criminal impactó a la mujer en una de sus piernas, provocando que cayera al piso y cediera ante el robo.

Los fleteros huyeron del lugar de forma inmediata con el botín. Por fortuna, las autoridades confirmaron que el arma utilizada fue de tipo traumático y que la mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica Shaio. Aunque el susto y la agresión fueron graves, los médicos reportaron que la herida no reviste peligro para su vida.

La Sijín de la Policía ya se encuentra analizando los videos para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

