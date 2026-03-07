Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó en el TransMilenio! Capturan a mujer con cinco celulares hurtados por modalidad de “cosquilleo”

    La sospechosa fue interceptada tras una alerta del sistema de videovigilancia en la estación Universidades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Cayó en el TransMilenio! Capturan a mujer con cinco celulares hurtados por modalidad de "cosquilleo"
    Foto: Policía de Bogotá.
    ¡Cayó en el TransMilenio! Capturan a mujer con cinco celulares hurtados por modalidad de “cosquilleo”

    Resumen: Una mujer de 25 años fue capturada en la estación Universidades de TransMilenio tras ser sorprendida con cinco celulares que presuntamente habían sido hurtados a usuarios mediante la modalidad de “cosquilleo”. La alerta se generó a través del sistema de videovigilancia y la detenida fue dejada a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de hurto fue frustrado en el sistema de transporte masivo de Bogotá, gracias al trabajo coordinado entre la central de radio y el monitoreo de cámaras de videovigilancia. La Policía de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de una mujer de 25 años señalada de apropiarse de cinco celulares dentro de la estación Universidades, ubicada en la troncal Décima.

    Según informaron las autoridades, la alerta se activó cuando los operadores de videovigilancia detectaron a tres personas que presuntamente estaban cometiendo hurtos bajo la modalidad conocida como “cosquilleo”, que consiste en sustraer objetos de los pasajeros aprovechando la aglomeración y distracción de los usuarios.

    De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y, gracias a la intervención rápida, lograron interceptar a la mujer que intentó mezclarse entre la multitud para evadir la presencia policial. Tras un registro personal, los agentes hallaron cinco teléfonos celulares ocultos entre sus prendas, los cuales habían sido hurtados de varios usuarios del sistema.

    Esto le podría interesar: ¿Pa’ dónde iba con tanta plata? Capturan a hombre con $631 millones en efectivo en Bogotá

    La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si los otros dos involucrados continúan activos en la misma modalidad delictiva.

    Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente cualquier hecho delictivo en el sistema de transporte, recordando que la cooperación de los usuarios es fundamental para mantener la seguridad dentro de las estaciones y unidades del TransMilenio. La Policía enfatizó que este tipo de vigilancia y control es clave para prevenir delitos y garantizar un entorno seguro para los más de cuatro millones de pasajeros que diariamente utilizan el transporte público de la capital.

    Además, recordaron que cualquier situación contraria a la convivencia o actos delictivos pueden ser reportados a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta que permite a la fuerza pública actuar de manera inmediata y aumentar la efectividad en la prevención del crimen.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.