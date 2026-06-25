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    Cae extranjero con arma y prendas de la Policía en Bogotá: tenía antecedentes judiciales

    El hallazgo de un arma y varias prendas de uso privativo de la Policía llevó a la judicialización de un extranjero.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae extranjero con arma y prendas de la Policía en Bogotá: tenía antecedentes judiciales
    Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.
    Cae extranjero con arma y prendas de la Policía en Bogotá: tenía antecedentes judiciales

    Resumen: Extranjero fue enviado a prisión tras ser capturado en Bosa con arma de fuego y prendas de uso privativo de la Policía durante un operativo de control.

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    Las prendas de uso privativo de la Policía fueron uno de los elementos hallados a un ciudadano extranjero que fue capturado en la localidad de Bosa, en Bogotá, durante un procedimiento de control.

    El hombre también portaba un arma de fuego, situación que derivó en su judicialización y posterior envío a prisión preventiva.

    Según la información entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron mientras una patrulla adelantaba labores de vigilancia y prevención en un sector residencial.

    Los uniformados observaron a un hombre que intentó alejarse al notar su presencia, comportamiento que despertó sospechas y motivó una verificación por parte de los policías.

    Durante el registro personal, los agentes encontraron un revólver calibre 38 cargado con cinco cartuchos. Además, en una maleta que llevaba consigo fueron halladas varias prendas de uso privativo de la Policía, cuyo porte por parte de particulares está prohibido por la ley.

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    Tras el hallazgo, el ciudadano extranjero fue capturado en flagrancia por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y utilización ilegal de elementos exclusivos de la Fuerza Pública.

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    Tanto el arma como las prendas de uso privativo de la Policía quedaron a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro de la investigación.

    Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, quien decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

    La Policía Metropolitana de Bogotá informó además que el capturado registra antecedentes por hurto calificado y porte ilegal de armas.

    Las autoridades anunciaron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos de la ciudad para fortalecer la seguridad y prevenir actividades delictivas.

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