Resumen: En Chapinero, Bogotá, la Policía capturó a un hombre que intentaba escapar con botellas de licor hurtadas de un supermercado, avaluadas en más de $1,5 millones. La acción se dio tras la alerta de la comunidad, que permitió interceptarlo cuadras más adelante, mientras otros involucrados lograron huir. El detenido y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía.

¡No alcanzó a brindar! Policía frustró el escape de un hombre con varias botellas de licor hurtado en Chapinero

En la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre señalado de haber participado en un hurto a un supermercado, de donde habría sustraído licor avaluado en más de un millón y medio de pesos.

El hecho se registró en la carrera 13 con calle 40, cuando uniformados que realizaban patrullajes de vigilancia fueron alertados por la comunidad sobre varias personas que, al parecer, habían ingresado al establecimiento para llevarse mercancía sin pagar.

De inmediato, los policías emprendieron la persecución y, a pocas cuadras, lograron detener a uno de los presuntos responsables, quien fue reconocido por empleados del supermercado como parte del grupo que ingresó para llevarse varias botellas y cajas de licor. El detenido y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Las autoridades recordaron que este tipo de hurtos afecta directamente la seguridad de los comerciantes y señalaron que, en lo corrido de 2025, Chapinero ha registrado una reducción del 25 % en los casos de hurto a comercio, lo que representa 182 incidentes menos en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, se han realizado 119 capturas por diferentes delitos en esta localidad.

La Policía invitó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o que atente contra la convivencia a través de la línea de emergencias 123, mecanismo clave para avanzar en la lucha contra el crimen en la capital.

