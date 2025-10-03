Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Adiós a los puentes de la Calle 13 y Américas! Bogotá se prepara para una implosión

Bogotá se prepara para un nuevo capítulo en su proceso de renovación urbana: los puentes vehiculares de la Calle 13 y la avenida de Las Américas, a la altura de la carrera 50, serán demolidos el próximo domingo 12 de octubre mediante una implosión controlada que durará tan solo 12 segundos.

Estas estructuras, construidas en los años ochenta, darán paso a la intersección a desnivel de Puente Aranda, una de las obras más importantes de la nueva Calle 13.

El procedimiento, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), contempla la instalación de explosivos en las 35 columnas de los puentes, tras realizar más de 4.050 perforaciones para colocar cargas de indugel.

El resultado será la caída de las estructuras y la generación de 7.900 metros cúbicos de residuos, que serán reutilizados en la misma obra.

El nuevo diseño contempla:

Primer nivel: glorieta de 200 metros para tráfico mixto.

Segundo nivel: glorieta exclusiva para TransMilenio.

Tercer nivel: dos puentes elevados de 520 metros cada uno, con tres carriles para vehículos particulares.

“El procedimiento es seguro y permitirá avanzar en una de las megaobras más estratégicas de la ciudad”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien junto al director del IDU, Orlando Molano, presentó los detalles del plan.

Cierres viales programados

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la correcta ejecución de la implosión, se implementarán cierres viales desde las 11:30 p.m. del 11 de octubre hasta las 4:00 a.m. del 14 de octubre. Entre ellos:

Cierre total de la calzada sur de la Av. de Las Américas por Carrera 56.

Cierre de la Av. Calle 13 (calzada rápida y lenta sur) por Carreras 65 y 56.

Cierre de calzadas norte de la Av. de Las Américas y la Calle 13 por Carreras 36, 39, 40 y 43.

Cierre de la Av. Calle 6 por Carrera 47.

Cierre de la Av. Carrera 50 (sentidos sur-norte y norte-sur) por Transversal 49 y Calle 22.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las recomendaciones de seguridad durante el procedimiento.

Con la implosión controlada de los puentes de la 13 con Américas, el próximo 12 de octubre, arranca la nueva calle 13. Esta implosión nos va a permitir ahorrarnos de 10 a 12 meses de obra. Vamos a demoler 7.900 m3 que serán aprovechados posteriormente para el mejoramiento de… pic.twitter.com/Fb4FmaKFCW — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 2, 2025

