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Resumen: Tres hombres fueron capturados en flagrancia dentro de un apartamento en Lagos de Torca, al norte de Bogotá, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre su presencia. Durante el procedimiento les encontraron dos computadores, tres relojes y un rifle neumático, elementos avaluados en más de $38 millones. Los sujetos, que además tenían anotaciones judiciales por otros delitos, quedaron a disposición de las autoridades.

¡No alcanzaron a escapar! Tres ladrones fueron capturados dentro de un apartamento en Bogotá

Una alerta de habitantes de Lagos de Torca, al norte de Bogotá, permitió frustrar el robo de un apartamento y terminó con la captura de tres hombres que fueron encontrados dentro del inmueble por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El procedimiento comenzó cuando ciudadanos del sector advirtieron la presencia de personas sospechosas al interior de una vivienda y dieron aviso a las autoridades. La Policía acudió al lugar para verificar la situación y encontró a los tres sujetos dentro del apartamento.

Al notar la presencia de los uniformados, los hombres intentaron escapar del inmueble, pero fueron alcanzados y reducidos. Los tres quedaron capturados en flagrancia, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

¿Qué encontraron en poder de los capturados?

Durante el procedimiento, los policías encontraron dos computadores portátiles, tres relojes y un rifle neumático. Según la información oficial, estos elementos estarían avaluados en más de $38 millones.

Los objetos fueron encontrados mientras los tres hombres permanecían dentro del apartamento, por lo que fueron incautados como parte del procedimiento adelantado por las autoridades.

Después de la captura, los sujetos fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con el proceso judicial correspondiente.

Los capturados ya tenían anotaciones judiciales

La Policía informó que los tres hombres registraban anotaciones judiciales por diferentes delitos. Sin embargo, la información suministrada por las autoridades no precisa cuáles son los delitos relacionados con esos antecedentes. Por ahora, los capturados deberán responder por los hechos por los que fueron sorprendidos dentro del inmueble, mientras se determina su situación jurídica.

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La captura en flagrancia permitió que el caso pasara directamente a conocimiento de las autoridades judiciales, encargadas de establecer las responsabilidades individuales que correspondan.

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La comunidad fue clave para frustrar el robo

La intervención policial se produjo a partir del aviso de ciudadanos que detectaron una situación que consideraron irregular. La alerta permitió que los uniformados llegaran hasta el apartamento cuando los presuntos responsables todavía se encontraban en el lugar.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá aprovechó el caso para recordar a la ciudadanía la importancia de informar oportunamente sobre situaciones que puedan estar relacionadas con la comisión de un delito.

Para realizar este tipo de reportes, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123, destinada a la atención de emergencias en Bogotá.

La recomendación de las autoridades es alertar cuando se observe directamente una situación sospechosa o la posible comisión de un delito, de manera que los organismos correspondientes puedan verificar lo ocurrido y actuar según el caso.

¿Dónde pueden recibir orientación las víctimas?

Además de la atención de emergencias, la Secretaría de Seguridad cuenta con el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), dirigido a personas que hayan sido víctimas de algún delito y necesiten orientación para presentar una denuncia.

El servicio puede ser contactado en el número (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

En el caso de Lagos de Torca, la alerta de los habitantes permitió la llegada de los uniformados al apartamento y la captura de los tres hombres antes de que pudieran abandonar el lugar.

Los elementos encontrados, cuyo valor superaría los $38 millones, quedaron dentro del procedimiento, mientras que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para que avance el proceso correspondiente y se establezcan las responsabilidades por estos hechos.