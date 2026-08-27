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Resumen: Un hombre abusó de su madre, la mató y fingió que estaba viva en Bogotá mediante mensajes de WhatsApp. Ya fue enviado a la cárcel.

Abusó de la mamá, la mató y fingió que estaba viva en Bogotá

Un atroz crimen conmociona a los habitantes de la ciudad de Bogotá, luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la judicialización de Cristian, quien es señalado como el presunto responsable de haber atacado sexualmente y asesinado a su propia madre, una mujer de 64 años de edad, en hechos ocurridos en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores en Bogotá, la víctima sufría desde hace aproximadamente diez años un ciclo constante de violencia intrafamiliar y psicológica.

La investigación determinó que la noche del 14 de julio el sujeto habría accedido carnalmente a su progenitora de forma violenta y posteriormente le causó la muerte propinándole múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.

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Para encubrir el accionar violento y engañar a los allegados, el procesado utilizó el teléfono de la fallecida para enviar mensajes y fotografías vía WhatsApp.

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En las imágenes la víctima aparecía con tapabocas para ocultar las graves lesiones del rostro y hacer creer que continuaba con vida pero convaleciente. Tras el avance de las pesquisas, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura en la capital.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, cargos que no aceptó antes de ser enviado a un centro carcelario en Bogotá.

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