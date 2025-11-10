Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La segunda vuelta judicial de Nicolás Petro: Fiscalía lo acorrala con cinco delitos por corrupción

La Fiscalía General de la Nación imputará este lunes, 10 de noviembre, cinco delitos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñó como diputado de la Asamblea del Atlántico.

De acuerdo con el ente investigador, la nueva imputación surge tras revisar las pruebas recolectadas en el proceso previo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, donde se habrían hallado evidencias de contratos irregulares con la Fundación Conciencia Social en Barranquilla.

Estos convenios, valorados en más de $6.000 millones de pesos, estaban destinados a programas sociales para adultos mayores y niños con discapacidad, pero presuntamente fueron desviados hacia gastos personales del exdiputado y su expareja, Day Vásquez.

La diligencia judicial estaba programada inicialmente para esta semana, pero fue aplazada a solicitud de la defensa de Petro, que alegó compromisos previos en otros procesos.

Ahora, la Fiscalía pedirá además medida de aseguramiento intramural, argumentando que el imputado ha incumplido compromisos judiciales y representa un riesgo para la investigación.

