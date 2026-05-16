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Resumen: Un juez envió a prisión a un hombre de 23 años señalado de asesinar a su pareja de 18 años en el oriente de Medellín, en un hecho ocurrido tras una discusión dentro de la vivienda que compartían y en presencia de su hijo menor de edad. Aunque el procesado no aceptó los cargos por feminicidio agravado, la Fiscalía adelanta la investigación y señala que el caso estaría relacionado con un presunto ciclo de violencia intrafamiliar, mientras el menor quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¡No aceptó cargos! Enviaron a prisión a sujeto que habría asesinado a su pareja frente a su hijo en Medellín

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre de 23 años señalado de asesinar a su pareja sentimental, una joven de 18 años, en hechos ocurridos el pasado 13 de mayo en el oriente de Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso por el presunto feminicidio ocurrido en una vivienda ubicada entre los sectores de Villatina y Villa Hermosa.

La joven habría sido atacada tras una discusión

De acuerdo con la investigación, la pareja convivía junto a un hijo menor de edad en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades establecieron que durante la madrugada del pasado martes se habría presentado una discusión entre ambos y, posteriormente, el hoy procesado habría atacado físicamente a la joven hasta causarle la muerte.

Según el expediente judicial, el hombre habría utilizado un objeto contundente para agredir a la víctima dentro de la vivienda. Las investigaciones también indican que el crimen habría ocurrido en presencia del hijo menor de edad de la pareja.

El hombre se presentó ante las autoridades

Después de lo sucedido, el señalado agresor salió del inmueble acompañado del niño y posteriormente se presentó voluntariamente ante las autoridades para informar sobre el caso.

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Aunque inicialmente no fue capturado en flagrancia, horas después fue emitida una orden judicial en su contra y quedó a disposición de la Fiscalía.

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Durante las audiencias preliminares, una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI le imputó el delito de feminicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Investigación reveló presunto ciclo de violencia

Las labores de policía judicial y los testimonios recopilados durante la investigación permitieron establecer que, presuntamente, la joven era víctima constante de violencia física y psicológica por parte de su compañero sentimental.

Según la información conocida, familiares de la víctima ya habrían alertado previamente sobre situaciones relacionadas con maltrato dentro de la relación.

Además, investigadores señalaron que la convivencia entre ambos estaría marcada por constantes discusiones y comportamientos violentos.

Menor quedó bajo protección del ICBF

Tras el crimen, el hijo menor de edad de la pareja quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada del proceso de restablecimiento de derechos del niño.

Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial mientras se recopilan más elementos probatorios relacionados con el caso ocurrido en el oriente de Medellín.