Resumen: La organización de Expotatuaje en Medellín se pronunció tras la muerte de un joven que participó en la feria y presentó complicaciones de salud posteriores a un procedimiento de tatuaje. En su comunicado, aseguraron haber cumplido con los requisitos exigidos por las autoridades de salud y manifestaron su disposición para colaborar con la investigación. Las autoridades distritales, por su parte, confirmaron que el caso continúa en análisis para determinar las causas del fallecimiento y si existe relación con el evento.

Expotatuaje se pronuncia tras muerte de joven por infección en Medellín: “Hemos cumplido los requisitos»

La organización del evento Expotatuaje en Medellín se pronunció públicamente tras el fallecimiento de un joven que había asistido a la feria y que posteriormente presentó complicaciones de salud asociadas a una infección, según reportes preliminares de las autoridades.

El caso corresponde a Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, quien acudió al evento y, durante los tres días de la feria, se realizó un procedimiento de tatuaje que involucró varias sesiones. Tras ello, su estado de salud se deterioró hasta llegar a un desenlace fatal, el cual está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Pronunciamiento de la organización

A través de un comunicado, los organizadores lamentaron lo ocurrido y señalaron que han estado dispuestos a colaborar con los entes de control para esclarecer lo sucedido.

En el mismo documento, la entidad explicó cómo se habría dado la atención dentro del evento durante la participación del joven:

«Nuestra organización ha cumplido cabalmente en cada uno de sus eventos en el cumplimiento de los requisitos solicitados por las autoridades de salud encargadas de estas actividades, además del seguimiento a los protocolos internos exigidos a todos los expositores y participantes».

Según lo indicado, el joven habría sido atendido de manera exclusiva por uno de los expositores durante las diferentes jornadas en las que se desarrolló el tatuaje.

Investigación en curso

Frente a las dudas que ha generado el caso, la Secretaría de Salud de Medellín recordó que este tipo de eventos cuentan con controles previos y requisitos establecidos por la administración distrital, los cuales deben ser cumplidos por los organizadores como condición para su realización.

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En ese sentido, la entidad explicó que durante la planeación del evento se hicieron revisiones y exigencias específicas relacionadas con bioseguridad y manejo sanitario:

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“Se requirió a los organizadores del evento para que cumplieran con todas las medidas de bioseguridad el uso de todos los elementos de protección como guantes, tapabocas, así como la disposición adecuada de residuos, incluso tenemos las actas en las cuales se vieron todas las indicaciones, se requirieron todos los contratos que garantizarán estos cumplimientos”.

Las autoridades locales reiteraron que el caso continúa en etapa de investigación para determinar con precisión las causas del fallecimiento y si existe o no relación directa con el procedimiento realizado durante la feria.

Control a eventos de ciudad

Desde la administración distrital también se precisó que Expotatuaje, como otros eventos masivos, pasa por un proceso de evaluación interinstitucional en el que participan diferentes dependencias encargadas de verificar condiciones logísticas, sanitarias y de seguridad.

De acuerdo con lo informado, para esta edición se revisaron aspectos como el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, el uso adecuado de elementos de protección por parte de expositores y la correcta disposición de residuos, además de la presentación de documentación y soportes contractuales exigidos para la realización del evento.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando el análisis técnico del caso, mientras la organización del evento insiste en su disposición de colaborar con cualquier requerimiento que contribuya a esclarecer lo ocurrido.