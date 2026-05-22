Resumen: Medellín celebrará los 20 años de Días del Libro con 51 librerías, cerca de 300 actividades culturales y una programación gratuita en Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública Piloto.

Conversatorios, talleres, librerías y hasta Don Quijote harán parte de Días del Libro en Medellín

Medellín vivirá una nueva edición de la Feria Popular Días del Libro, evento que este año celebra sus 20 años con una programación que reunirá a 51 librerías y cerca de 300 actividades culturales y literarias en el barrio Carlos E. Restrepo y la Biblioteca Pública Piloto.

Durante tres días, entre las 10:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de conversatorios, talleres, presentaciones artísticas y espacios de lectura con entrada libre.

En esta edición, Días del Libro tendrá como protagonistas a los libreros y libreras de la ciudad, destacando su aporte en la circulación de libros, la promoción de la lectura y la construcción de comunidad.

La feria contará con 51 expositores que ofrecerán libros, ilustraciones y diferentes productos editoriales. Además, los visitantes podrán conocer de cerca las historias de quienes trabajan diariamente en las librerías de Medellín.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, señaló que esta edición busca reconocer el papel fundamental que han tenido los libreros en el crecimiento de Días del Libro durante las últimas dos décadas.

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Uno de los personajes centrales de la programación será Don Quijote de la Mancha, que estará presente en talleres, actividades artísticas, espacios de lectura y franjas infantiles como Jardín Lectura Viva y Cuentódromo.

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La programación también incluirá actividades descentralizadas en otros sectores de la ciudad como la Casa de la Literatura San Germán, en Robledo, donde participarán escritores colombianos como Lorena Salazar Masso, Juan Manuel Roca y Mario Jursich.

Corea del Sur será el país invitado de honor en los Eventos del Libro. Los asistentes podrán acercarse a la escritura hangul y participar en una experiencia de creación de cartas y postales que serán enviadas a ese país asiático.

Con sus 20 años, Días del Libro continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más representativos de Medellín y un espacio de encuentro entre lectores, autores y familias alrededor de la literatura.

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