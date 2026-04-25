Resumen: El atentado con explosivos en Cajibío, Cauca, dejó al menos 14 personas muertas y 38 heridas, entre ellas varios menores, tras impactar un bus y otros vehículos en la vía Panamericana. El hecho se enmarca en una escalada de violencia en el suroccidente del país, mientras las autoridades avanzan en la atención de víctimas y en operativos para dar con los responsables.

Masacre en la vía Panamericana: ya son 14 los muertos tras brutal atentado en Cajibío, Cauca

La tragedia en el suroccidente del país sigue dejando un saldo cada vez más grave. El atentado con explosivos registrado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), ya deja 14 personas fallecidas y al menos 38 heridas, según el más reciente balance de las autoridades.

El ataque ocurrió sobre la vía Panamericana, un corredor clave que conecta a Popayán con Cali, cuando un artefacto explosivo impactó un bus de pasajeros y otros vehículos que transitaban por la zona. La magnitud de la detonación no solo provocó víctimas, sino también serios daños en la infraestructura vial, complicando la movilidad y dificultando las labores de atención.

Entre los heridos se encuentran cinco menores de edad, lo que ha encendido aún más las alertas sobre la gravedad de lo ocurrido. Varios de los lesionados presentan heridas de consideración y han tenido que ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad, mientras la red hospitalaria enfrenta una fuerte presión para responder a la emergencia.

7 personas asesinadas y 17 personas heridas de gravedad en el nuevo atentado terrorista de las FARC contra una buseta en Cajibío, Cauca La paz total de Iván Cepeda y Petro sigue avanzando pic.twitter.com/oGMwW4ZXvB — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 25, 2026

Un ataque en medio de una escalada violenta

Lo sucedido en Cajibío no es un hecho aislado. En las últimas horas, distintas zonas del Cauca y el Valle del Cauca han sido escenario de acciones armadas que evidencian un aumento de la violencia en esta región del país.

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Explosivos en corredores viales, ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública y el uso de drones acondicionados con carga explosiva hacen parte del panorama que han tenido que enfrentar las autoridades. Municipios como Mercaderes, El Tambo, Guachené y sectores de Cali, Palmira y Jamundí también han reportado situaciones similares.

Este contexto ha generado restricciones en la movilidad, temor entre la población civil y dificultades para garantizar condiciones de seguridad en puntos estratégicos como la vía Panamericana.

Pronunciamientos y acciones oficiales

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó la actualización del balance de víctimas y se refirió a la magnitud de la tragedia: “Esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo”.

El mandatario también señaló que se adelantan acciones coordinadas con el Gobierno nacional y la Fuerza Pública para atender la emergencia, mientras se evalúan los daños en la infraestructura vial, especialmente en la vía Panamericana, donde la afectación ha sido considerable.

Reconocemos y valoramos la presencia del @mindefensa @PedroSanchezCol, y de toda la cúpula militar en el departamento del Cauca. Articulamos acciones de atención para nuestra población e iniciamos consejo de seguridad de carácter nacional para enfrentar de manera coordinada esta… pic.twitter.com/z8ls0knW99 — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 25, 2026

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció y rechazó de manera contundente lo ocurrido en el Cauca.

A través de un comunicado, la entidad lamentó la pérdida de vidas humanas y confirmó que, debido a la gravedad de la situación, se ordenó el cierre total de la vía en el tramo afectado, al tiempo que se activaron los protocolos de atención de emergencias.

“Rechazamos cualquier forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de los colombianos y de la infraestructura de transporte del país”, señaló Oscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

La entidad agregó que la concesión encargada del corredor vial desplegó acciones inmediatas para atender la contingencia en este punto estratégico de la vía Panamericana.

🗣️ ANI lamenta muerte de colombianos y rechaza atentado en Cajibío, Cauca. pic.twitter.com/TRjFArTCbL — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) April 25, 2026

Mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables, las autoridades mantienen operativos en la zona y continúan con la atención de las víctimas, en medio de un panorama que evidencia el deterioro de la seguridad en el suroccidente colombiano.