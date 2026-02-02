Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No abra el enlace! Alerta por nueva modalidad de estafa con falsos mensajes sobre jurados de votación

    Los ciberdelincuentes envían enlaces falsos que buscan robar datos personales y suplantar identidades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No abra el enlace! Alerta por nueva modalidad de estafa con falsos mensajes sobre jurados de votación
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡No abra el enlace! Alerta por nueva modalidad de estafa con falsos mensajes sobre jurados de votación

    Resumen: Ciberdelincuentes están usando mensajes de texto falsos sobre jurados de votación para intentar estafar a la ciudadanía mediante enlaces que roban información personal y financiera. Las autoridades recomiendan no hacer clic en los enlaces, no compartir datos sensibles y confirmar cualquier designación de jurado únicamente a través de la página oficial de la Registraduría. Además, los ciudadanos pueden reportar estos casos al CAI Virtual o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades de Bogotá han alertado a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula a través de mensajes de texto. Los delincuentes envían enlaces fraudulentos relacionados con la designación como jurado de votación, con el objetivo de engañar a las personas y acceder a sus datos personales, información bancaria o realizar suplantación de identidad.

    Según los reportes, estos mensajes contienen enlaces que simulan ser oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas a fraudes financieros y robo de información sensible.

    César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, hizo un llamado a la población: “No confíen en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse directamente en los canales oficiales”.

    Recomendaciones para evitar ser víctima:

    • No abrir enlaces recibidos por SMS.
    • No compartir información personal, contraseñas ni datos bancarios.
    • No reenviar los mensajes a otros contactos.
    • Bloquear y reportar los números sospechosos.

    ¡No abra el enlace! Alerta por nueva modalidad de estafa con falsos mensajes sobre jurados de votación

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Esto le podría interesar: ¡Golpe al crimen en Kennedy! Operativo masivo deja cierres, controles e incautaciones en el espacio público

    La designación como jurado de votación debe confirmarse únicamente a través de los canales oficiales de la Registraduría, ingresando directamente a su página web y evitando cualquier enlace recibido por mensaje de texto.

    En caso de recibir este tipo de mensajes, los ciudadanos pueden reportarlos al CAI Virtual (@caivirtual) o comunicarse con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

    Este tipo de estafas corresponde a prácticas conocidas como ‘phishing’, utilizadas por redes criminales para acceder de manera ilegal a información personal y cometer fraudes. La alerta busca concienciar a la población sobre la importancia de verificar cualquier notificación antes de hacer clic en enlaces o entregar datos sensibles.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.