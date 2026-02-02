Resumen: Ciberdelincuentes están usando mensajes de texto falsos sobre jurados de votación para intentar estafar a la ciudadanía mediante enlaces que roban información personal y financiera. Las autoridades recomiendan no hacer clic en los enlaces, no compartir datos sensibles y confirmar cualquier designación de jurado únicamente a través de la página oficial de la Registraduría. Además, los ciudadanos pueden reportar estos casos al CAI Virtual o al Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE).

¡No abra el enlace! Alerta por nueva modalidad de estafa con falsos mensajes sobre jurados de votación

Las autoridades de Bogotá han alertado a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa digital que circula a través de mensajes de texto. Los delincuentes envían enlaces fraudulentos relacionados con la designación como jurado de votación, con el objetivo de engañar a las personas y acceder a sus datos personales, información bancaria o realizar suplantación de identidad.

Según los reportes, estos mensajes contienen enlaces que simulan ser oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas a fraudes financieros y robo de información sensible.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, hizo un llamado a la población: “No confíen en mensajes de texto que generen urgencia o soliciten información personal. Ninguna entidad oficial envía enlaces por SMS para este tipo de trámites. La verificación siempre debe hacerse directamente en los canales oficiales”.

Recomendaciones para evitar ser víctima:

• No abrir enlaces recibidos por SMS.

• No compartir información personal, contraseñas ni datos bancarios.

• No reenviar los mensajes a otros contactos.

• Bloquear y reportar los números sospechosos.

La designación como jurado de votación debe confirmarse únicamente a través de los canales oficiales de la Registraduría, ingresando directamente a su página web y evitando cualquier enlace recibido por mensaje de texto.

En caso de recibir este tipo de mensajes, los ciudadanos pueden reportarlos al CAI Virtual (@caivirtual) o comunicarse con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

Este tipo de estafas corresponde a prácticas conocidas como ‘phishing’, utilizadas por redes criminales para acceder de manera ilegal a información personal y cometer fraudes. La alerta busca concienciar a la población sobre la importancia de verificar cualquier notificación antes de hacer clic en enlaces o entregar datos sensibles.