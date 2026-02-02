¡Golpe al crimen en Kennedy! Operativo masivo deja cierres, controles e incautaciones en el espacio público

Resumen: Un operativo interinstitucional en el parque Bellavista, en la localidad de Kennedy, permitió recuperar más de 9.300 metros cuadrados de espacio público, suspender establecimientos comerciales e incautar licor, drogas y otros elementos ilegales, como parte de una estrategia para reducir el microtráfico, la extorsión y otros delitos en la zona.

Una intervención interinstitucional adelantada en el parque metropolitano Bellavista, en la localidad de Kennedy, dejó como resultado la recuperación de amplias zonas de espacio público y un impacto directo sobre dinámicas asociadas al microtráfico, la extorsión y otras economías ilegales que venían afectando este sector de alta concurrencia ciudadana.

La acción, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, contó con el apoyo de la Policía Nacional, el Gaula, Migración Colombia, la Alcaldía Local de Kennedy, la Secretaría de Gobierno y personal técnico de la ETB. El operativo se concentró en puntos previamente identificados por las autoridades como focos de actividad ilegal y desorden.

Uno de los principales resultados fue la recuperación de 9.384 metros cuadrados de espacio público, tras el retiro de puestos de venta ambulante que operaban sin autorización. Según las autoridades, estos puntos facilitaban la comercialización de mercancía de contrabando, el expendio de estupefacientes y la comisión de otros delitos que afectaban la seguridad y la convivencia en la zona.

Durante la jornada también se realizaron controles a la actividad comercial. En total, 18 establecimientos fueron inspeccionados y dos de ellos fueron suspendidos por no cumplir con la normatividad vigente. De manera paralela, se efectuó el registro a 325 personas y se impusieron dos comparendos en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En materia de incautaciones, las autoridades retiraron de circulación 19 botellas de licor de contrabando, cajetillas de cigarrillos ilegales, medicamentos con fechas de vencimiento alteradas, 30 cigarrillos de marihuana y varias armas cortopunzantes.

Esto le podría interesar: ¡Ya casi despega! Empezaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Asimismo, fueron incautados 40 terminales de red secundaria de la ETB y varios teléfonos celulares por manipulación indebida de la infraestructura de comunicaciones. El licor adulterado quedó bajo custodia de la inspección de Policía para su posterior desnaturalización.

El componente preventivo también hizo parte central de la intervención. Funcionarios del Gaula adelantaron actividades de sensibilización con 78 ciudadanos, en el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, orientada a prevenir la extorsión y a recolectar información sobre posibles estructuras criminales que operan en el sector. Por su parte, Migración Colombia verificó la situación migratoria y los antecedentes judiciales de 20 personas.

En cuanto al control de movilidad, bajo la estrategia del Plan Cazador se revisaron los sistemas de identificación de 78 motocicletas y 39 vehículos, con el objetivo de prevenir el hurto de automotores y otros delitos relacionados.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que este tipo de intervenciones buscan debilitar de manera sostenida las economías ilegales, mejorar las condiciones de seguridad y devolver el espacio público a la ciudadanía. Además, anunció que las megatomas continuarán realizándose en distintos puntos de Bogotá como parte de la estrategia integral para fortalecer el orden y la convivencia.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana es clave para mantener los resultados de estas acciones en el tiempo.